Eingestellt
Support
QG3020/10
Eingestellt
Der Akku meines Philips Groomers/Haarschneiders wird schnell leer
Mein Philips Groomer, Bartschneider oder Haarschneider lädt nicht
Meine Haut ist nach der Verwendung von Philips Groomer gereizt
Der Philips Groomer schneidet meine Haare ungleichmäßig
Mein Philips Groomer/Haarschneider funktioniert nicht.
Mein Philips Groomer/Haarschneider macht ungewöhnliche Geräusche
Prüfen Sie die Bedingungen Ihrer Garantie und beginnen Sie mit dem Austausch oder der Reparatur des Produkts