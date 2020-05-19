Eingestellt
7 in 1 Multitrim-Set
Dieses professionelle Multigroom-Set QG3080 von Philips mit Haar-, Bart-, Nasen- und Ohrtrimmer ist das optimale Styling-Gerät für den richtigen Look, für jede Gelegenheit.
7 in 1
Der Konturenkamm passt sich Ihren Konturen perfekt an – für schnelle und komfortable Ergebnisse.
Revolutionäre, selbstschärfende Klingen in Wellenform sorgen für präzise und gleichmäßige Ergebnisse.
Wählen und fixieren Sie Ihre gewünschte Längeneinstellung.
4.8
von 5
4
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
robrinay
19/05/2020
United Kingdom
Verifizierter Käufer
Excellent multi use tool
So we’re in lockdown and you can’t get to a Hairdressers? This multi attachment grooming tool is your answer to those bad hair/bad beard days. It’s easy to use, easy to to control and simple to clean.
Vorteile
Lots of easy to fit attachments to help you to self groom.
Nachteile
None
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für QG3080 Grooming kit verfasst
Datum der Benutzung 2019-04-19
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für QG3080 Grooming kit verfasst
Datum der Benutzung 2019-04-19
Paolofuno
27/11/2016
Italia
semplice utilizzo
semplice da utilizzare, solido e di qualità, funzionale, multiuso
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Multigroom series 3000 QG3080/10 Kit professionale verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Multigroom series 3000 QG3080/10 Kit professionale verfasst
campa05
29/10/2016
España
Verifizierter Käufer
excelente
excelente producto y muy buen diseño solo elemental para hombre
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Multigroom series 3000 QG3080/60 Grooming kit verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Multigroom series 3000 QG3080/60 Grooming kit verfasst