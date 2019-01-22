Eingestellt
QG3150/30
Überragende Sichtbarkeit, maximale Präzision
Dank der revolutionären MicroBlade-Technologie können Sie jeden beliebigen Haarstil mit absoluter Präzision kreieren.
Plus
7 in 1
Eine Vielzahl von Aufsätzen ermöglicht es Ihnen, Ihre Frisur bzw. Ihr Bartstyling zu kreieren und zu pflegen.
Dank der revolutionären MicroBlade-Technologie können Sie jeden beliebigen Haarstil mit absoluter Präzision kreieren.
Die gehärteten, selbstschärfenden Inox-Stahlklingen sind schärfer als Titan*.
3.7
von 5
26
Bewertungen
carlos123456
22/01/2019
United Kingdom
Still Use It After 6 Years
I've owned this machine for 6 years and use it, about once a week, for nose trimming and shaving. It has gotten a bit slower with time, perhaps a bit shaky (it's been 6 year, right?), but it still gets the job done fast. I have owned one other shaver that broke quickly and hurt me while shaving. Not this puppy!
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isolo
24/06/2015
Italia
Verifizierter Käufer
pratico, bello ed efficiente
Solo una nota: Un'impugnatura leggermente più grossa non guasterebbe, per l'utilizzo giornaliero del rasoio.
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oliv64
06/03/2015
France
bon rapport qualité prix
Multi tache réponds a toute les attentes ;) je recommande ce produis qui est simple d'utilisation et pratique avec une excellente autonomie
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Diese Bewertung wurde für Multigroom series 3000 QG3150/30 Kit tondeuse multistyles verfasst
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