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Eingestellt

Multigroom series 3000Multitrim-Set

QG3150/30

3.7

| (26) Bewertungen

Überragende Sichtbarkeit, maximale Präzision

Dank der revolutionären MicroBlade-Technologie können Sie jeden beliebigen Haarstil mit absoluter Präzision kreieren.

Alle Vorteile anzeigen

Überragende Sichtbarkeit, maximale Präzision

  • Plus

  • 7 in 1

7 Aufsätze für eine Vielzahl an Stylingmöglichkeiten

7 Aufsätze für eine Vielzahl an Stylingmöglichkeiten

Eine Vielzahl von Aufsätzen ermöglicht es Ihnen, Ihre Frisur bzw. Ihr Bartstyling zu kreieren und zu pflegen.

MicroBlade-Technologie für unvergleichbare Präzision

MicroBlade-Technologie für unvergleichbare Präzision

Dank der revolutionären MicroBlade-Technologie können Sie jeden beliebigen Haarstil mit absoluter Präzision kreieren.

Schärfer als Titan*: Gehärtete Stahlklingen für eine lange Lebensdauer

Schärfer als Titan*: Gehärtete Stahlklingen für eine lange Lebensdauer

Die gehärteten, selbstschärfenden Inox-Stahlklingen sind schärfer als Titan*.

Technische Daten

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3.7

von 5

26

Bewertungen

22/01/2019

United Kingdom

United Kingdom

Still Use It After 6 Years

I've owned this machine for 6 years and use it, about once a week, for nose trimming and shaving. It has gotten a bit slower with time, perhaps a bit shaky (it's been 6 year, right?), but it still gets the job done fast. I have owned one other shaver that broke quickly and hurt me while shaving. Not this puppy!

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24/06/2015

Italia

Italia

Verifizierter Käufer

pratico, bello ed efficiente

Solo una nota: Un'impugnatura leggermente più grossa non guasterebbe, per l'utilizzo giornaliero del rasoio.

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06/03/2015

France

France

bon rapport qualité prix

Multi tache réponds a toute les attentes ;) je recommande ce produis qui est simple d'utilisation et pratique avec une excellente autonomie

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Diese Bewertung wurde für Multigroom series 3000 QG3150/30 Kit tondeuse multistyles verfasst

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