Eingestellt
3.9
von 5
77
Bewertungen
85%
empfehlen dieses Produkt.
Geo1231
15/05/2021
Ελλάδα
Value for money
Αξίζει τα λεφτά της κάνει ότι διαφημίζεται . Ανθεκτική και δε χρειάζεται να δώσεις πολλά για να έχεις και καλό κούρεμα και τριμαρισμα στα γενια
Vorteile
Ποιότητα , 3 σε 1,
Nachteile
Μπαταρία - φόρτιση , καθαρισμός
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Diese Bewertung wurde für Multigroom series 3000 QG3320/15 3-in-1 Beard & Detail trimmer verfasst
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Diese Bewertung wurde für Multigroom series 3000 QG3320/15 3-in-1 Beard & Detail trimmer verfasst
Rafa04
19/01/2019
España
Buena calidad
Buena calidad y rendimiento. duración de batería excelente.
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Beard
13/10/2018
Italia
Un regolabarba consigliatissimo
Ho comprato il regola barba elettrico Multigroom quattro anni fa e mi sono trovato benissimo rispetto quello che avevo prima. Ha una lunghezza di taglio molto variabile e consente di tenere la barba sempre in ordine. Usato anche quando ho tenuto la barba di 5, 6 cm e, anche se non aveva la lunghezza desiderata, questo prodotto si è rivelato utile.
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Diese Bewertung wurde für Multigroom series 3000 QG3320/15 Rifinitore per barba e dettagli 3 in 1 verfasst
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