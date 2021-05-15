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Multigroom series 3000 QG3320/15 3-in-1 Beard & Detail trimmer

QG3320/15

3.9
| (77) Bewertungen | 85% empfehlen dieses Produkt.
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77

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15/05/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Value for money

Αξίζει τα λεφτά της κάνει ότι διαφημίζεται . Ανθεκτική και δε χρειάζεται να δώσεις πολλά για να έχεις και καλό κούρεμα και τριμαρισμα στα γενια

Vorteile

Ποιότητα , 3 σε 1,

Nachteile

Μπαταρία - φόρτιση , καθαρισμός

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19/01/2019

España

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Buena calidad

Buena calidad y rendimiento. duración de batería excelente.

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13/10/2018

Italia

Italia

Un regolabarba consigliatissimo

Ho comprato il regola barba elettrico Multigroom quattro anni fa e mi sono trovato benissimo rispetto quello che avevo prima. Ha una lunghezza di taglio molto variabile e consente di tenere la barba sempre in ordine. Usato anche quando ho tenuto la barba di 5, 6 cm e, anche se non aveva la lunghezza desiderata, questo prodotto si è rivelato utile.

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Diese Bewertung wurde für Multigroom series 3000 QG3320/15 Rifinitore per barba e dettagli 3 in 1 verfasst

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