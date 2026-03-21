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  • Trimmen, Stylen und Rasieren jeder Haarlänge
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OneBladeErsatzklinge

QP240/50

4
| (183) Bewertungen | 81% empfehlen dieses Produkt.
Trimmen, Stylen und Rasieren jeder Haarlänge
Das Zweifach-Schutzsystem: Eine Gleitbeschichtung und abgerundete Spitzen sorgen für eine einfachere und angenehmere Rasur. Gleichzeitig verfügt OneBlade über ein schnelles Schermesser für jede Haarlänge.
Alle Vorteile anzeigen
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Die weltweit beliebteste Marke für elektrische Pflegeprodukte1

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Schneidet Haare, nicht die Haut

Trimmen, Stylen und Rasieren jeder Haarlänge

  • Trimmen, stylen und rasieren

  • 4 x Original

  • Passt auf alle OneBlade Handstücke

  • Edelstahlklinge, die bis zu 4 Monate verwendbar ist*, für ein dauerhaft frisches Gefühl.

Einzigartige OneBlade-Technologie

Einzigartige OneBlade-Technologie

Philips OneBlade ist ein revolutionärer neuer Bartstyler, der Haare jeder Länge trimmen, rasieren und auf saubere Kanten stylen kann. Das Zweifach-Schutzsystem – eine Gleitbeschichtung und abgerundete Spitzen – sorgt für eine einfachere und angenehmere Rasur. Dazu verfügt OneBlade über ein schnelles Schermesser für jede Haarlänge.

Passt auf alle OneBlade Handstücke

Passt auf alle OneBlade Handstücke

Geeignet für OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) und OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)

Klinge, die nicht leicht stumpf wird

Klinge, die nicht leicht stumpf wird

Langlebige Edelstahlklinge hält bis zu 4 Monate*, für ein dauerhaft frisches Gefühl. Es wird ein Wechselsymbol auf der Klinge angezeigt, wenn die Klinge nicht mehr perfekt scharf ist. Dann sollte die Klinge für ein optimales Rasurergebnis ausgetauscht werden.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.0

von 5

183

Bewertungen

81%

empfehlen dieses Produkt.

21/03/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Genialer Einsatz

Tolle Qualität, perfekt für den intimen Einsatz. Einfache und sichere Handhabung.

Diese Bewertung wurde für OneBlade QP229/50 2 x SkinProtect Klinge verfasst

Diese Bewertung wurde für OneBlade QP229/50 2 x SkinProtect Klinge verfasst

01/01/2025

Deutschland

Deutschland

Präzise Klingen

Ich habe dieses Produkt als Produkttester erhalten. Die Qualität der Klingen ist top – sie sorgen für eine präzise und hautfreundliche Rasur. Sie rasieren schnell, gründlich und vorallem schmerzfrei. Das Wechseln der Klingen ist auch mega einfach und unkompliziert

Vorteile

samtige und narbenfreie Haut

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für OneBlade QP229/50 2 x SkinProtect Klinge verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für OneBlade QP229/50 2 x SkinProtect Klinge verfasst

20/12/2024

Deutschland

Deutschland

Präzise und schonend

Super Klingen die schonend und präzise alle Haare entfernen. Der Wechsel ist super einfach. Klare Kaufempfehlung.

Vorteile

sehr präzise ohne Irritationen

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für OneBlade QP229/50 2 x SkinProtect Klinge verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für OneBlade QP229/50 2 x SkinProtect Klinge verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024. 

  1. Für ein optimales Rasurergebnis. Basis: 2 vollständige Rasuren pro Woche. Tatsächliche Ergebnisse können variieren.