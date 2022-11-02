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Eingestellt

OneBlade Pro

QP6510/20

4.3
| (1414) Bewertungen | 87% empfehlen dieses Produkt.

2 Auszeichnungen

Trimmen, stylen und rasieren jeder Haarlänge
Der Philips OneBlade ist ein revolutionärer neuer Bartstyler, der Haare jeder Länge trimmen, rasieren und auf saubere Kanten stylen kann. Nie wieder mehrere Geräte und Arbeitsschritte – mit OneBlade ist alles möglich.**
Alle Vorteile anzeigen
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Die weltweit beliebteste Marke für elektrische Pflegeprodukte1

Schneidet Haare, nicht die Haut

Trimmen, stylen und rasieren jeder Haarlänge

  • Trimmen, Stylen, Rasieren

  • Für jede Haarlänge

  • Präzisionskamm mit 12 Einstellungen

  • Wiederaufladbar, nass oder trocken

Einzigartige OneBlade-Technologie

Einzigartige OneBlade-Technologie

Der Philips OneBlade wurde für das Styling im Gesicht und am Körper entwickelt und trimmt, konturiert und rasiert Haare jeder Länge. Dank der Gleitbeschichtung und der abgerundeten Spitzen sorgt er für eine einfache und angenehme Rasur. Und mit einer Schneideeinheit, die sich mit 200-Mal pro Sekunde bewegt, ist sie selbst bei längeren Haaren effizient.

Trimmen

Trimmen Sie Ihren Dreitagebart auf Ihre bevorzugte Länge. Ihr Philips OneBlade wird mit einem Präzisionskamm mit 12 Längen geliefert, mit dem Sie alles von einem leichten Stoppelbart über eine präzise Rasur bis hin zu einem längeren Bart kreieren können.

Stylen

Mit der doppelseitigen Klinge erhältst du in Sekundenschnelle die perfekten Linien, sodass du jedes Haar sehen kannst, das du schneidest.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

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  • Award image AWARD-612378

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.3

von 5

1414

Bewertungen

87%

empfehlen dieses Produkt.

02/11/2022

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

sehr zuverlässig und genau, lange Akkulaufzeit

Das Gerät arbeitet sehr präzise, der Akku hält lange und es ist leicht zu reinigen. Besonders positiv ist, dass es neben dem Standardaufsatz auch einen Body Shave Aufsatz gibt.

Vorteile

lange Akkulaufzeit, exakter Cut, gut zu reinigen

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für OneBlade Pro QP6520/60 Face verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für OneBlade Pro QP6520/60 Face verfasst

19/02/2022

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Zum ersten Mal keine Hautreizungen mehr

Wollte einen Rasierer der meinen Dreitagebart bearbeiten kann. Bei den glatten Stellen hatte ich bei anderen Rasiergeräten immer Hautreizungen. Die Konturen liessen sich auch nur mühsam bearbeiten. Bei diesem Model kein Problem...die Rasierklinge ist klein und handlich. Die Haut wird nicht unnötig gereizt. Der Rasierer ist leicht. Endlich mal das was ich wollte.

Vorteile

Schont die Haut

Nachteile

keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für QP6520/20 OneBlade Pro verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für QP6520/20 OneBlade Pro verfasst

18/02/2022

Deutschland

Deutschland

TOP!!!

Ich schreibe eigentlich NIE Bewertungen. Aber dieser Rasierer hat es verdient! Ich bin echt sehr positiv überrascht, gut er rasiert. Meine Haut ist sehr empfindlich. Bei diesem Rasierer, entstehen keine Irritationen und auch weniger eingewachsene Haare. Die Rasur ist auch sauber, präzise und angenehm. Man kann die Rasur natürlich nicht mit einer Nassrasur vergleichen. Ein weiterer Vorteil ist der Trimmer! Dieser erfüllt seine Aufgabe hervorragend. Schöne Übergänge sind sehr einfach zu rasieren. Die Konturen lassen sich auch gut mit dem Rasierer schneiden. Alles in allem, super! Daher 5-Sterne!

Vorteile

Trimmer und saubere Rasur

Nachteile

keiner bekannt

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für QP6520/20 OneBlade Pro verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für QP6520/20 OneBlade Pro verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024. 

  1. Jede Klinge hält bis zu 4 Monate – Für eine optimale Rasur. Basierend auf 2 kompletten Rasuren pro Woche. Tatsächliche Ergebnisse können variieren.

  2. Geeignet für alle OneBlade Produkte, mit Ausnahme von QP4xx