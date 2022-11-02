Eingestellt
Trimmen, Stylen, Rasieren
Für jede Haarlänge
Präzisionskamm mit 14 Einstellungen
Wiederaufladbar, nass oder trocken
Der Philips OneBlade wurde für das Styling im Gesicht und am Körper entwickelt und trimmt, konturiert und rasiert Haare jeder Länge. Dank der Gleitbeschichtung und der abgerundeten Spitzen sorgt er für eine einfache und angenehme Rasur. Und mit einer Schneideeinheit, die sich mit 200-Mal pro Sekunde bewegt, ist sie selbst bei längeren Haaren effizient.
Trimmen Sie Ihren Bart mit dem im Lieferumfang enthaltenen verstellbaren Präzisionskamm auf eine gleichmäßige Länge. Wählen Sie eine der 14 einstellbaren Schnittlängen aus, um Ihre gewünschte Bartlänge zu erhalten – vom leichten Stoppelbart bis zum Dreitagebart oder längeren Bart.
Mit der doppelseitigen Klinge erhältst du in Sekundenschnelle die perfekten Linien, sodass du jedes Haar sehen kannst, das du schneidest.
Auszeichnungen
4.3
von 5
1414
Bewertungen
87%
empfehlen dieses Produkt.
Slartibartfass
02/11/2022
Deutschland
Verifizierter Käufer
sehr zuverlässig und genau, lange Akkulaufzeit
Das Gerät arbeitet sehr präzise, der Akku hält lange und es ist leicht zu reinigen. Besonders positiv ist, dass es neben dem Standardaufsatz auch einen Body Shave Aufsatz gibt.
Vorteile
lange Akkulaufzeit, exakter Cut, gut zu reinigen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade Pro QP6520/60 Face verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade Pro QP6520/60 Face verfasst
Pidux
19/02/2022
Deutschland
Verifizierter Käufer
Zum ersten Mal keine Hautreizungen mehr
Wollte einen Rasierer der meinen Dreitagebart bearbeiten kann. Bei den glatten Stellen hatte ich bei anderen Rasiergeräten immer Hautreizungen. Die Konturen liessen sich auch nur mühsam bearbeiten. Bei diesem Model kein Problem...die Rasierklinge ist klein und handlich. Die Haut wird nicht unnötig gereizt. Der Rasierer ist leicht. Endlich mal das was ich wollte.
Vorteile
Schont die Haut
Nachteile
keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für QP6520/20 OneBlade Pro verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für QP6520/20 OneBlade Pro verfasst
FlyHigh
18/02/2022
Deutschland
TOP!!!
Ich schreibe eigentlich NIE Bewertungen. Aber dieser Rasierer hat es verdient! Ich bin echt sehr positiv überrascht, gut er rasiert. Meine Haut ist sehr empfindlich. Bei diesem Rasierer, entstehen keine Irritationen und auch weniger eingewachsene Haare. Die Rasur ist auch sauber, präzise und angenehm. Man kann die Rasur natürlich nicht mit einer Nassrasur vergleichen. Ein weiterer Vorteil ist der Trimmer! Dieser erfüllt seine Aufgabe hervorragend. Schöne Übergänge sind sehr einfach zu rasieren. Die Konturen lassen sich auch gut mit dem Rasierer schneiden. Alles in allem, super! Daher 5-Sterne!
Vorteile
Trimmer und saubere Rasur
Nachteile
keiner bekannt
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für QP6520/20 OneBlade Pro verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für QP6520/20 OneBlade Pro verfasst
Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.
Jede Klinge hält bis zu 4 Monate – Für eine optimale Rasur. Basierend auf 2 kompletten Rasuren pro Woche. Tatsächliche Ergebnisse können variieren.
Geeignet für alle OneBlade Produkte, mit Ausnahme von QP4xx