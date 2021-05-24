Eingestellt
QT4022/15
Der Trimmer für den perfekten Dreitagebart
Mit diesem Philips Bartschneider erreichen Sie hervorragende Ergebnisse für einen perfekten Dreitagebart und schonen gleichzeitig Ihre Haut.
0,5-mm-Präzisionseinstellungen
Diamantartige Karbonklingen
60 Min. Akkubetrieb/1 Std. Ladezeit
Wählen Sie einfach die gewünschte Längeneinstellung aus: von einem Dreitagebart mit 0,5 mm bis zu einem Vollbart mit 10 mm Länge in präzisen 0,5-mm-Stufen.
Stellen Sie den Trimmer auf die kürzeste Länge (nur 0,5 mm) ein, um den perfekten Dreitagebart zu stylen.
Die Akkuanzeige leuchtet grün, wenn der Akku vollständig geladen ist, und blinkt orange, wenn nur noch 10 Minuten verbleiben.
3.6
von 5
174
Bewertungen
Martob
24/05/2021
Deutschland
Schade dass es solche Produkte immer seltener gibt
Ich habe einen recht starken Bartwuchs und bin aus Faulheit vor einigen Jahren zum Bartträger geworden. Ein Vollbart ist für mich nicht tragbar weil unangenehm. Nach einigen Fehleinkäufen auch namhafter Hersteller bin ich beim Philips gelandet. Weil er mir nach 6 1/2 Jahren bei einem Sturz auf den Fliesenboden am Gehäuse einen gehörigen Schaden erlitten hat (aber noch Gebrauchsbereit war), hatte ich mir das gleiche Gerät noch einmal besorgt. Und weil ich mit diesem Gerät so absolut zufrieden bin und definitiv kein anderes mehr nutzen möchte habe ich mir zur Sicherheit gleich ein weiteres zum Ersatz in ferner Zukunft erworben. Als Bardtrimmer hat dieses Gerät ja nun nicht das wahnsinnige Spektrum an Aufgaben aber das was es tuen soll macht es mit Bravour und das über Jahre hinweg immer wieder ohne irgendein Makel. Eine absolute Kaufempfehlung von mir.
Vorteile
Präzision, Langlebigkeit, Akkulebensdauer, Ladezeit, Wasserfest
Nachteile
Nicht ganz billig
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 5000 QT4022/32 Wasserdichter Bartschneider verfasst
Datum der Benutzung 2019-05-24
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 5000 QT4022/32 Wasserdichter Bartschneider verfasst
Datum der Benutzung 2019-05-24
JürgenMa
24/12/2019
Deutschland
Verifizierter Käufer
Bester Barthaartrimmer den ich je hatte
Schnelles Trimmen des Bartes auf eine konstante Länge. Leicht zu reinigen. Nahe zu keine Abnutzung des Schneidmessers. Schneidet nach 2 Jahren immer noch wie am ersten Tag
Vorteile
Sehr gute Messer Qualität
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer 7300 QT4022/41 Stubble trimmer verfasst
Datum der Benutzung 2017-12-24
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer 7300 QT4022/41 Stubble trimmer verfasst
Datum der Benutzung 2017-12-24
Ralfolaf
10/09/2017
Deutschland
Bartschneider QT4022/32
Ich bin seit dem Kauf 2014 ohne Abstriche begeistert von dem Gerät. Excellente Verarbeitung, extrem scharf und gutes Handling sorgen sogar für Spaß beim Rasieren bzw. trimmen. Absolut empfehelnswertes Gerät.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 5000 QT4022/32 Wasserdichter Bartschneider verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 5000 QT4022/32 Wasserdichter Bartschneider verfasst