Eingestellt
RQ1050/18
Drei Scherköpfe in einer Schereinheit, die sich mit voller Bewegung unabhängig voneinander drehen. Diese einzigartige Kombination gewährleistet eine optimale Konturenanpassung an der Haut und erfasst selbst das problematische Nackenhaar.
Die drei Klingenkränze der Triple Track-Scherköpfe bieten 50 % mehr Scherfläche im Vergleich zu herkömmlichen Rotationsscherköpfen.
Das 2-Klingen-System dieses Elektrorasierers hebt die Haare an und schneidet sie direkt für eine sanfte Rasur an der Hautoberfläche ab.
Auszeichnungen
4.1
von 5
55
Bewertungen
Naranp
01/09/2025
United Kingdom
Phillips artic shaver
The charger wire was hard not rubbery so it has now cracked all over the wire all brittle, need to get a new charger cable, other wise the machine has worked well over 6 years
Vorteile
Very reliable still working after a long time, better than the blade as the machine does not cut uoi
Nachteile
The cleaning of the head leaves the London water marks on the blade casing
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für arcitec RQ1050/17 Electric shaver verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für arcitec RQ1050/17 Electric shaver verfasst
Paul167
31/03/2015
United Kingdom
Verifizierter Käufer
Better than wet!
I have tried for years to get a shave as close as a wet shave from an electric/battery device. Until I bought this one I never thought it to be possible, now I know better. This shaver is quiet, comfortable to use and achieves excellent results in wet or dry modes. I prefer dry mode, it's more convenient. This truly is the best shaver I have ever owned. Well done Philips !
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für arcitec RQ1050/18 Electric shaver verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für arcitec RQ1050/18 Electric shaver verfasst
mi12ck
07/02/2013
United Kingdom
simple to use
was bought for me by my wife 5 years ago for our 30 anniversary, i have not found anything wrong with the shaver at all. just had the red light come on to tell me to buy a replacement head, i would buy again if i needed to replace,i know they look expensive to buy but as proved will last you years,will never use a wet shave again
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für arcitec RQ1050/18 Electric shaver verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für arcitec RQ1050/18 Electric shaver verfasst