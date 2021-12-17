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  • Der beste Rasierer von der weltweiten Nummer 1
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Eingestellt

arcitecElektrorasierer

RQ1060/20

3.9
| (17) Bewertungen

1 Auszeichnung

Der beste Rasierer von der weltweiten Nummer 1
Für Männer, die immer nur das Beste wollen, kombiniert der Philips arcitec Elektrorasierer RQ1060 Flex & Pivot Action mit den Triple Track-Scherköpfen und sorgt für eine gründliche Rasur auch im Halsbereich.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Weltweit die führende Marke für Elektrorasierer1

Konturenanpassung, auch im Halsbereich

Der beste Rasierer von der weltweiten Nummer 1

  • Mit verspiegeltem Display

Flex & Pivot Action passt sich jeder Kontur an

Flex & Pivot Action passt sich jeder Kontur an

Drei Scherköpfe in einer Schereinheit, die sich mit voller Bewegung unabhängig voneinander drehen. Diese einzigartige Kombination gewährleistet eine optimale Konturenanpassung an der Haut und erfasst selbst das problematische Nackenhaar.

Triple Track-Scherköpfe bieten 50 % mehr Scherfläche.

Triple Track-Scherköpfe bieten 50 % mehr Scherfläche.

Die drei Klingenkränze der Triple Track-Scherköpfe bieten 50 % mehr Scherfläche im Vergleich zu herkömmlichen Rotationsscherköpfen.

Super Lift & Cut-Technologie

Super Lift & Cut-Technologie

Das 2-Klingen-System dieses Elektrorasierers hebt die Haare an und schneidet sie direkt für eine sanfte Rasur an der Hautoberfläche ab.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

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Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

  • Award image AWARD-612375

Bewertungen

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3.9

von 5

17

Bewertungen

2

17/12/2021

Deutschland

Deutschland

Handlich, zuverlässig und gründlich

Mein bis dato Lieblingsrasierer. Leider bekomme ich keinen Scheerkopf mehr.

Vorteile

Hochwertig verarbeitet und sehr gründlich bei der Rasur

Nachteile

Sehr schnelle Produktwechsel, daher Ersatzteile nicht sehr lange vorrätig. Billigkopien aus Fernost überschwemmen den Markt, so das Originalersatzteile im Internet nur sehr schwer zu finden sind.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für arcitec RQ1060/20 Elektrorasierer verfasst

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02/08/2017

Norge

Norge

Svært god maskin

Svært god for kraftig skjeggvekst! Pålitelig. Ingen stopp eller tekniske feil. Lader raskt. Varer lange!

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Diese Bewertung wurde für arcitec RQ1060/20 Elektrisk barbermaskin verfasst

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03/01/2017

Norge

Norge

fantastisk maskin

Fikk som gave for flere år siden veldig veldig fornøgd. berbere hverdag lade en gang i måned. tusen takk PHILIPS, stolt

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Diese Bewertung wurde für arcitec RQ1060/20 Elektrisk barbermaskin verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024. 