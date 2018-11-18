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Kaufen Sie stattdessen SH70
Ihr Philips Rasierer mit 2-Klingen-System: Die erste Klinge hebt das Haar an, die zweite Klinge schneidet es ab. Das garantiert eine schonende und gründliche Rasur.
Die ultradünnen Scherköpfe des Philips Rasierers verfügen über kleine Löcher, mit denen auch kürzeste Bartstoppeln erfasst werden können, und integrierte Schlitze zum Erfassen langer Haare.
Die drei TripleTrack Scherköpfe bieten 50 % mehr Scherfläche im Vergleich zu herkömmlichen Rotationsscherköpfen.
3.8
von 5
52
Bewertungen
80%
empfehlen dieses Produkt.
Berny2001
18/11/2018
France
Le meilleur
Malheureusement, Philips ne fabrique plus ce modèle !! C'est bien dommage car c'est cette tête qui me convenais le mieux. Peut être trop performante ..
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für RQ10 Shaving unit verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Pat2251
02/12/2013
België
Doet wat het moet doen.
Het resultaat is prima. Ik moet de scheerhoofden opnieuw vervangen, maar dit lijkt mij snel te zijn. Op wat baseert de machine zich om de koppen te vervangen? Tot nu toe is het resultaat prima. Ik zie de noodzaak om te vervangen niet direct in.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für RQ10/50 scheerhoofden verfasst
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Diese Bewertung wurde für RQ10/50 scheerhoofden verfasst
scheerzeep
02/12/2013
België
prima
excellent, reeds mijn vierde philips scheerapparaat
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für RQ10/50 scheerhoofden verfasst
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