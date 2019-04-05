Eingestellt
Dual Precision-Scherköpfe
Trimmer
50 Min.
Mit den DualPrecision-Klingen rasieren Sie lange Haare und kurze Bartstoppeln: 1. Schlitze schneiden lange Haare. 2. Löcher schneiden kurze Bartstoppeln.
Das im Philips Elektrorasierer integrierte 2-Klingen-System hebt das Haar leicht an und schneidet es für eine gründliche Rasur direkt an der Hautoberfläche ab.
Das GyroFlex 2D-Konturenanpassungssystem des Rasierers passt sich ganz leicht den Gesichtskonturen an, für eine gründliche Rasur mit wenig Druck und minimaler Hautirritation.
Auszeichnungen
4.0
von 5
349
Bewertungen
82%
empfehlen dieses Produkt.
MiceKater
05/04/2019
Deutschland
hervorragendes Gerät bis zum Schluß
Es ist jetzt zu alt und will nicht mehr richtig. Neues erworben. Philips S5110/06. Geht wohl sehr gut.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/22 Wet & dry electric shaver verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/22 Wet & dry electric shaver verfasst
thkautz
08/09/2012
Deutschland
Sehr gute Handhabung.
Top wie alles von Philips.Preis und Leistung immer sehr gut.Danke
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/21 elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/21 elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
iwo2404
24/06/2012
Deutschland
Philips SensoTouch Nass- und Trockenrasierer RQ1160
Ein super Gerät. Das Gerät würde ich jedem empfehlen. Ich habe das Gerät ca. 1,5 Jahre, noch keine Probleme damit gehabt, Akku ist sehr stabil, Rasur ist sehr gründlich einfach super Gerät.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/16 Wet & dry electric shaver verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/16 Wet & dry electric shaver verfasst