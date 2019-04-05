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  • Philips SensoTouch - Sanftes Gefühl, gründliche Rasur
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  • Philips SensoTouch - Sanftes Gefühl, gründliche Rasur
  • Philips SensoTouch - Sanftes Gefühl, gründliche Rasur
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  • Philips SensoTouch - Sanftes Gefühl, gründliche Rasur

Eingestellt

SensoTouchNass- und Trockenrasierer

RQ1160/22

4
| (349) Bewertungen | 82% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Philips SensoTouch - Sanftes Gefühl, gründliche Rasur
Der neue Elektrorasierer Philips SensoTouch RQ1160CC ermöglicht eine besonders sanfte Rasur. Das GyroFlex 2D-System passt sich ganz einfach den Konturen Ihres Gesichts an und entfernt mit seinen DualPrecision-Scherköpfen auch kürzeste Barthaare.
Alle Vorteile anzeigen

Philips SensoTouch - Sanftes Gefühl, gründliche Rasur

  • Dual Precision-Scherköpfe

  • Trimmer

  • 50 Min.

Schneideschlitze und -löcher erfassen auch kürzeste Härchen

Schneideschlitze und -löcher erfassen auch kürzeste Härchen

Mit den DualPrecision-Klingen rasieren Sie lange Haare und kurze Bartstoppeln: 1. Schlitze schneiden lange Haare. 2. Löcher schneiden kurze Bartstoppeln.

Super Lift & Cut-Klingen heben die Haare an, für eine gründliche Rasur

Super Lift & Cut-Klingen heben die Haare an, für eine gründliche Rasur

Das im Philips Elektrorasierer integrierte 2-Klingen-System hebt das Haar leicht an und schneidet es für eine gründliche Rasur direkt an der Hautoberfläche ab.

Flexible in zwei Richtungen bewegliche Scherköpfe passen sich ganz einfach jeder Kontur an

Flexible in zwei Richtungen bewegliche Scherköpfe passen sich ganz einfach jeder Kontur an

Das GyroFlex 2D-Konturenanpassungssystem des Rasierers passt sich ganz leicht den Gesichtskonturen an, für eine gründliche Rasur mit wenig Druck und minimaler Hautirritation.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.0

von 5

349

Bewertungen

82%

empfehlen dieses Produkt.

05/04/2019

Deutschland

Deutschland

hervorragendes Gerät bis zum Schluß

Es ist jetzt zu alt und will nicht mehr richtig. Neues erworben. Philips S5110/06. Geht wohl sehr gut.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/22 Wet & dry electric shaver verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/22 Wet & dry electric shaver verfasst

08/09/2012

Deutschland

Deutschland

Sehr gute Handhabung.

Top wie alles von Philips.Preis und Leistung immer sehr gut.Danke

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/21 elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/21 elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

24/06/2012

Deutschland

Deutschland

Philips SensoTouch Nass- und Trockenrasierer RQ1160

Ein super Gerät. Das Gerät würde ich jedem empfehlen. Ich habe das Gerät ca. 1,5 Jahre, noch keine Probleme damit gehabt, Akku ist sehr stabil, Rasur ist sehr gründlich einfach super Gerät.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/16 Wet & dry electric shaver verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/16 Wet & dry electric shaver verfasst

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  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration