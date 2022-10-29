Eingestellt
RQ11/51
DualPrecision-Scherköpfe
Ersatzeinheit
Passend für SensoTouch 2D (RQ11xx)
RQ11 Ersatzscherköpfe sind mit SensoTouch 2D Rasierern (RQ11xx) kompatibel.
Das GyroFlex 2D-Konturenanpassungssystem des Rasierers passt sich ganz leicht den Gesichtskonturen an, für eine gründliche Rasur mit wenig Druck und minimaler Hautirritation.
Das im Philips Elektrorasierer integrierte 2-Klingen-System hebt das Haar leicht an und schneidet es unter der Hautoberfläche ab.
3.7
von 5
73
Bewertungen
Hobihoti
29/10/2022
Deutschland
Verifizierter Käufer
Wie erwartet gut !
Das Original immer vorziehen, hatte mal ein Ersatzprodukt von einem Internetanbieter und das war katastrophal.
Vorteile
Gutes langhaltendes Produkt.
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Schereinheit verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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jonmd
10/08/2017
Deutschland
Verifizierter Käufer
Ersatzteil
effektiv und notwendig für eine schnelle und gründliche Rasur.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Bommele
14/12/2015
Deutschland
Verifizierter Käufer
Das Produkt ist super
Das Produkt würde ich wieder kaufen. Schnelle Lieferung.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Ja, ich empfehle dieses Produkt
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