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Eingestellt

Shaver series 7000 SensoTouchSchereinheit

RQ11/51

3.7
| (73) Bewertungen
Für eine jederzeit gründliche Rasur
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  • DualPrecision-Scherköpfe

  • Ersatzeinheit

  • Passend für SensoTouch 2D (RQ11xx)

Ersatzscherköpfe für SensoTouch 2D Rasierer

Ersatzscherköpfe für SensoTouch 2D Rasierer

RQ11 Ersatzscherköpfe sind mit SensoTouch 2D Rasierern (RQ11xx) kompatibel.

Das GyroFlex 2D-System passt sich den Gesichtskonturen perfekt an.

Das GyroFlex 2D-System passt sich den Gesichtskonturen perfekt an.

Das GyroFlex 2D-Konturenanpassungssystem des Rasierers passt sich ganz leicht den Gesichtskonturen an, für eine gründliche Rasur mit wenig Druck und minimaler Hautirritation.

Unsere SensoTouch Rasierer verfügen über die Super Lift & Cut-Technologie.

Unsere SensoTouch Rasierer verfügen über die Super Lift & Cut-Technologie.

Das im Philips Elektrorasierer integrierte 2-Klingen-System hebt das Haar leicht an und schneidet es unter der Hautoberfläche ab.

Technische Daten

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.7

von 5

73

Bewertungen

29/10/2022

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Wie erwartet gut !

Das Original immer vorziehen, hatte mal ein Ersatzprodukt von einem Internetanbieter und das war katastrophal.

Vorteile

Gutes langhaltendes Produkt.

Nachteile

Keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Schereinheit verfasst

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10/08/2017

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Ersatzteil

effektiv und notwendig für eine schnelle und gründliche Rasur.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Schereinheit verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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14/12/2015

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Das Produkt ist super

Das Produkt würde ich wieder kaufen. Schnelle Lieferung.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Schereinheit verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Schereinheit verfasst

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