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  • SensoTouch 3D - Das ultimative Rasiererlebnis
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  • SensoTouch 3D - Das ultimative Rasiererlebnis
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Eingestellt

SensoTouch 3DNass- und Trockenrasierer

RQ1260/17

4.4
| (237) Bewertungen | 90% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

SensoTouch 3D - Das ultimative Rasiererlebnis
Unser fortschrittlichster Rasierer, der SensoTouch 3D RQ1260, bietet das ultimative Rasiererlebnis. Mit dem 3D-GyroFlex-System passt er sich nahtlos an Ihre Gesichtskonturen an und erfasst dank der UltraTrack-Scherköpfe mit wenigen Bewegungen jedes Haar .
Alle Vorteile anzeigen

mit GyroFlex 3D-System

SensoTouch 3D - Das ultimative Rasiererlebnis

  • UltraTrack-Scherköpfe

  • Integrierter Trimmer

  • 60 Minuten

Das Philips SensoTouch GyroFlex 3D-System passt sich den Konturen von Gesicht und Hals nahtlos an.

Das Philips SensoTouch GyroFlex 3D-System passt sich den Konturen von Gesicht und Hals nahtlos an.

Das GyroFlex 3D Konturenanpassungssystem passt sich perfekt den Gesichtskonturen an, für eine Anwendung mit wenig Druck und minimaler Hautirritation.

Die UltraTrack-Scherköpfe erfassen jedes Haar in wenigen Zügen.

Die UltraTrack-Scherköpfe erfassen jedes Haar in wenigen Zügen.

Genießen Sie eine gründliche Rasur mit minimaler Hautirritation. Der Scherkopf verfügt über drei spezielle Klingenkränze: Schlitze für normales Haar, Kanäle für lange oder glatt anliegende Haare und Löcher für sehr kurze Härchen.

Unsere SensoTouch Rasierer verfügen über die Super Lift & Cut-Technologie.

Unsere SensoTouch Rasierer verfügen über die Super Lift & Cut-Technologie.

Das im Philips Elektrorasierer integrierte 2-Klingen-System hebt das Haar leicht an und schneidet es unter der Hautoberfläche ab.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

  • Award image AWARD-612375

Bewertungen

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4.4

von 5

237

Bewertungen

90%

empfehlen dieses Produkt.

16/05/2020

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Rasier und Rasier und Rasiert...

Diesen Rasierer habe ich nun schon mehr als 5 Jahre und er tut seinen Dienst nach wie vor sehr gut. Der Akku ist immernoch topfit da ich den Rasierer jedesmal leer Rasiere bis bevor ich ihn wieder vollständig auflade. Den Scherkopf wird nach Ablauf seiner Schärfezeit ausgetauscht und der Rasierer auch regelmäßig gereinigt. Einzig im Laufe der Jahre blättert um den Einschaltknopf leicht der „Lack“ (oder die Schutzfolie) ab was aber nicht groß auffällt. Ach und die Scherkopfabdeckung ist echt der einzige bemängelungspunkt da diese schnell zerbricht da schlecht Konstruiert aber das wars dann auch schon. Mal sehen wann ich den Nachfolger des Nachfolgers vom Nachfolgers dann holen muß/ werde.....

Vorteile

Hohe Qualität des Gerätes und Akkus

Nachteile

Zerbrechliche Scherkopfschutzkappe

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/16 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/16 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

28/11/2017

Deutschland

Deutschland

Ein genialer Begleiter am Morgen !!!

Eine angenehme hautfreundliche Rasur an jedem Morgen !!!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/03 Wet and dry electric shaver verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/03 Wet and dry electric shaver verfasst

24/06/2016

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Ausgezeichnetes Produkt

Der Philips SensoTouch 3D RQ1260CC mit integr. Trimmer entspricht meinen Anforderungen an ein modernes Rasiersystem. Das Jet Clean-System funktioniert gut, säubert den Scherkopf und lässt ihn angenehm duften. Die Rasierleistung ist erheblich besser, als die meines alten Gerätes. Der integrierte Trimmer war für mich ein entscheidendes Kaufmerkmal.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260CC Wet & dry electric shaver verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260CC Wet & dry electric shaver verfasst

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