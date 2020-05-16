Eingestellt
UltraTrack-Scherköpfe
Integrierter Trimmer
60 Minuten
Das GyroFlex 3D Konturenanpassungssystem passt sich perfekt den Gesichtskonturen an, für eine Anwendung mit wenig Druck und minimaler Hautirritation.
Genießen Sie eine gründliche Rasur mit minimaler Hautirritation. Der Scherkopf verfügt über drei spezielle Klingenkränze: Schlitze für normales Haar, Kanäle für lange oder glatt anliegende Haare und Löcher für sehr kurze Härchen.
Das im Philips Elektrorasierer integrierte 2-Klingen-System hebt das Haar leicht an und schneidet es unter der Hautoberfläche ab.
Auszeichnungen
4.4
von 5
237
Bewertungen
90%
empfehlen dieses Produkt.
Hornetsurfer
16/05/2020
Deutschland
Verifizierter Käufer
Rasier und Rasier und Rasiert...
Diesen Rasierer habe ich nun schon mehr als 5 Jahre und er tut seinen Dienst nach wie vor sehr gut. Der Akku ist immernoch topfit da ich den Rasierer jedesmal leer Rasiere bis bevor ich ihn wieder vollständig auflade. Den Scherkopf wird nach Ablauf seiner Schärfezeit ausgetauscht und der Rasierer auch regelmäßig gereinigt. Einzig im Laufe der Jahre blättert um den Einschaltknopf leicht der „Lack“ (oder die Schutzfolie) ab was aber nicht groß auffällt. Ach und die Scherkopfabdeckung ist echt der einzige bemängelungspunkt da diese schnell zerbricht da schlecht Konstruiert aber das wars dann auch schon. Mal sehen wann ich den Nachfolger des Nachfolgers vom Nachfolgers dann holen muß/ werde.....
Vorteile
Hohe Qualität des Gerätes und Akkus
Nachteile
Zerbrechliche Scherkopfschutzkappe
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/16 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/16 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Bruce007
28/11/2017
Deutschland
Ein genialer Begleiter am Morgen !!!
Eine angenehme hautfreundliche Rasur an jedem Morgen !!!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/03 Wet and dry electric shaver verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/03 Wet and dry electric shaver verfasst
eGON2016
24/06/2016
Deutschland
Verifizierter Käufer
Ausgezeichnetes Produkt
Der Philips SensoTouch 3D RQ1260CC mit integr. Trimmer entspricht meinen Anforderungen an ein modernes Rasiersystem. Das Jet Clean-System funktioniert gut, säubert den Scherkopf und lässt ihn angenehm duften. Die Rasierleistung ist erheblich besser, als die meines alten Gerätes. Der integrierte Trimmer war für mich ein entscheidendes Kaufmerkmal.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260CC Wet & dry electric shaver verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260CC Wet & dry electric shaver verfasst