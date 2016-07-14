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Eingestellt

Shaver series 9000 SensoTouchElektrischer Nass- und Trockenrasierer

RQ1280/21

4.3
| (419) Bewertungen | 87% empfehlen dieses Produkt.
Ultimatives Rasiererlebnis
Unser bester Elektrorasierer, der Philips SensoTouch 3D RQ1280, bietet das ultimative Rasiererlebnis. Mit dem GyroFlex 3D-System passt er sich nahtlos an Ihre Gesichtskonturen an und erfasst dank der UltraTrack-Scherköpfen jedes Haar in nur wenigen Züge.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Weltweit die führende Marke für Elektrorasierer1

mit GyroFlex 3D-System

Ultimatives Rasiererlebnis

  • UltraTrack & GyroFlex 3D

  • 60 Min. Akkubetrieb/1 Std. Ladezeit

  • Präzisionstrimmer

  • Jet Clean System

Das Philips SensoTouch GyroFlex 3D-System passt sich den Konturen von Gesicht und Hals nahtlos an.

Das Philips SensoTouch GyroFlex 3D-System passt sich den Konturen von Gesicht und Hals nahtlos an.

Das GyroFlex 3D-Konturenanpassungssystem des Rasierers passt sich perfekt den Gesichtskonturen an, für eine Anwendung mit wenig Druck und minimaler Hautirritation.

Die UltraTrack-Scherköpfe erfassen jedes Haar in wenigen Zügen.

Die UltraTrack-Scherköpfe erfassen jedes Haar in wenigen Zügen.

Genießen Sie eine gründliche Rasur mit minimaler Hautirritation. Der Scherkopf verfügt über drei spezielle Klingenkränze: Schlitze für normales Haar, Kanäle für lange oder glatt anliegende Haare und Löcher für sehr kurze Härchen.

Rasierer mit Super Lift & Cut-Technologie

Rasierer mit Super Lift & Cut-Technologie

Das im Philips Elektrorasierer integrierte 2-Klingen-System hebt das Haar leicht an und schneidet es für eine gründliche Rasur direkt an der Hautoberfläche ab.

Technische Daten

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Bewertungen

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4.3

von 5

419

Bewertungen

87%

empfehlen dieses Produkt.

14/07/2016

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Es geht

Nach 3 Jahren Akkukapazität auf 50%... Akku kann man nicht getaucht werden!!!

Diese Bewertung wurde für Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

Diese Bewertung wurde für Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

03/10/2015

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Qualität hat nur ein Namen....

Philips ist Philips ,persönlich benutze ich seit Jahren und PUNKT.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/17 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/17 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

30/09/2015

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Das Produkt hat ein prima Design

Bin mit dem Gerät zufrieden,welches ein super Design hat. Einzig der ausfahrbare Barttrimmer ist zu kurz,so das ich mir den Barttrimmer als Extra-Aufsatz dazugekauft habe.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/17 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/17 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024. 