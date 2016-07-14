Eingestellt
UltraTrack & GyroFlex 3D
60 Min. Akkubetrieb/1 Std. Ladezeit
Präzisionstrimmer
Jet Clean System
Das GyroFlex 3D-Konturenanpassungssystem des Rasierers passt sich perfekt den Gesichtskonturen an, für eine Anwendung mit wenig Druck und minimaler Hautirritation.
Genießen Sie eine gründliche Rasur mit minimaler Hautirritation. Der Scherkopf verfügt über drei spezielle Klingenkränze: Schlitze für normales Haar, Kanäle für lange oder glatt anliegende Haare und Löcher für sehr kurze Härchen.
Das im Philips Elektrorasierer integrierte 2-Klingen-System hebt das Haar leicht an und schneidet es für eine gründliche Rasur direkt an der Hautoberfläche ab.
4.3
von 5
419
Bewertungen
87%
empfehlen dieses Produkt.
Michael81
14/07/2016
Deutschland
Verifizierter Käufer
Es geht
Nach 3 Jahren Akkukapazität auf 50%... Akku kann man nicht getaucht werden!!!
Diese Bewertung wurde für Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
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agn20n
03/10/2015
Deutschland
Verifizierter Käufer
Qualität hat nur ein Namen....
Philips ist Philips ,persönlich benutze ich seit Jahren und PUNKT.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/17 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Yr52
30/09/2015
Deutschland
Verifizierter Käufer
Das Produkt hat ein prima Design
Bin mit dem Gerät zufrieden,welches ein super Design hat. Einzig der ausfahrbare Barttrimmer ist zu kurz,so das ich mir den Barttrimmer als Extra-Aufsatz dazugekauft habe.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/17 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.