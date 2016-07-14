Ein paar Tage nach dem Erwerb des SensoTouch 3D RQ1280/17 gebe ich eine erste Meinung ab. Dies ist der dritte von mir erworbene Rasierer von Philips, da mich die Rasierer von Philips in den letzten 14 Jahren nie enttäuscht haben. Das Gerät erfüllt meine Erwartungen in vollem Umfang. Das Design ist edel und die Verarbeitung wirkt makellos. Die Ultra Track Scherköpfe in der 3D Schereinheit arbeiten äußerst gründlich, sowohl im Nass als auch im Trockenbetrieb. Das ist eine wesentliche Verbesserung im Vergleich zu meinen vorangegangenen Philips-Rasierern. Das Gerät hält hier, was die Werbung verspricht. Die abnehmbare Schereinheit lässt sich unter fließendem Wasser sehr gut reinigen. Was ich zum jetzigen Zeitpunkt natürlich noch nicht beurteilen kann, ist die Akkuleistung des Geräts im Alltagsgebrauch und die Akkulebensdauer. Hier hat mich aber mein letzter Philips-Rasierer nicht enttäuscht (funktioniert nach 7 Jahren täglichen Gebrauchs noch immer uneingeschränkt) und von diesem Produkt erwarte ich das Gleiche. Einziger Kritikpunkt ist, dass das Gerät nur in der Ladestation geladen werden kann. Bei dem alten Gerät konnte ich auf Reisen die Ladestation daheim lassen und habe den Rasierer direkt an das Ladekabel angesteckt. Das geht hier leider nicht mehr, da das Gerät über zwei Kontaktpunkte rechts und links an der Gehäuseseite geladen wird. Und das funktioniert eben nur in der Ladestation. Fazit: Ein aus meiner Sicht gelungenes Produkt, welches in seinem Verwendungszweck voll überzeugt und nur auf hohem Niveau zu kritisieren ist.