Eingestellt
RQ12/51
Für eine jederzeit gründliche Rasur
Jedes Jahr legen die Rasierklingen Ihres Philips Rasierers eine Strecke zurück, die der Höhe des Mount Everest entspricht – und das 49 Mal! Nach so einem Workout kann sogar das beste Material seinen Schliff verlieren. Erhalten Sie dauerhaft die Spitzenleistung Ihres Rasierers, und tauschen Sie den Scherkopf RQ12/51 alle 2 Jahre aus.
SensoTouch 3D
Das GyroFlex 3D-Konturenanpassungssystem des Rasierers passt sich perfekt den Gesichtskonturen an, für eine Anwendung mit wenig Druck und minimaler Hautirritation.
Genießen Sie eine gründliche Rasur mit minimaler Hautirritation. Der Scherkopf verfügt über drei spezielle Klingenkränze: Schlitze für normales Haar, Kanäle für lange oder glatt anliegende Haare und Löcher für sehr kurze Härchen.
Das im Philips Elektrorasierer integrierte 2-Klingen-System hebt das Haar leicht an und schneidet es für eine gründliche Rasur direkt an der Hautoberfläche ab.
2.8
von 5
336
Bewertungen
KlausP
20/09/2018
Deutschland
Besser als die hier oft beschriebenen Mängel
Mit sehr gemischten Gefühlen habe ich den "neuen" Scherkopf gekauft. So teuer und so schlecht bewertet. Ich komme aus einer Familie die schon seit den 50ger Jahren(mein Vater hatte den elfenbeinfarbenen Rasierer mit einem Messer) benutzt. Ich hatte in den 60gern schon mit 2 Messern angefangen. Mein Sohn dann vor fast 20 Jahren mit 3 Messern. Wir, mit unseren Bartwirbeln, waren immer zufrieden. Auch jetzt kann ich die Kritik auf dieser Seite nicht verstehen. Die Reinigung ist jetzt meiner Ansicht nach besser gelöst, als vorher mit den klappbare Messern. Die Rasur ist nun wieder wie bei einem neuen Rasierer. Eigentlich brauche ich den Kopf nicht mehr so oft wie vorher zerlegen, er lässt sich besser unter dem Wasserstrahl reinigen, als der alte Kopf. Ich habe es trotzdem nun schon öfter gemacht. Durch den Halter ist das auch längst nicht mehr so fummelig wie beim Alten. Ob die Plastikmesserhalter schlechter sind als die alten Messer aus Metall, kann ich nach 3x zerlegen noch nicht beurteilen. Bis jetzt ist da noch nichts ausgeleiert. Ich bin froh, daß mein Rasierer wieder so gut ist, wie schon seit Jahrzehnten.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für RQ12/70 Schereinheit verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Bäckus
13/03/2018
Deutschland
Produkt ist sehr Benutzerfreundlich
problemlose Reinigung; Zusammenbau mit einem Klick!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für RQ12/70 Schereinheit verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für RQ12/70 Schereinheit verfasst
Friesländer
12/10/2016
Deutschland
!!! Ich wurde nicht enttäuscht !!!
Ich nutze folgenden Rasierer: Philips RQ 1280 CC, gekauft 03/2013, mit Beratung im Fachgeschäft. Mein Bartwuchs ist normal kräftig, die einzelnen Haare sind sehr fest (Borsten, wie meine Frau sagt), die Dichte des Bartes ist auch normal. Auf Grund der vielen negativen Rezessionen, habe ich lange gezögert, einen neuen Scherkopf für meinen Rasierer zu kaufen. Nun war es aber nicht länger aufzuschieben - und ich wurde nicht enttäuscht! Vielleicht hilft meine Rezession, verschiedene Zweifel zu beseitigen. Die teilweise sehr negativen Erfahrungen kann ich nach ca. 4-wöchigen Gebrauch nicht teilen: I Das Rasurergebnis ist als Trockenrasierer sehr gut. Die Barthaare werden vollständig gekürzt, die Haut schonend behandelt. Ich nutze ihn so, wenn es morgens schnell gehen soll. Nach der Rasur öffne ich zum Reinigen den Scherkopf ganz einfach mit einem Handgriff, klopfe den Scherkopf und die Auffangschale vorsichtig aus, blase die feineren Teile mit dem Mund aus und stecke den Rasierer danach in die Reinigungsstation. Fertig. II Als Nassrasierer nutze ich das Gerät, wenn ich etwas mehr Zeit habe. Hier habe ich anfangs den Rasierschaum von NIVEA genutzt, der als Probe beim Kauf des Rasieres dabei war. Inzwischen habe ich auf das Rasier-Gel umgestellt, gefällt mir persönlich besser (bestimmt subjektives Empfinden). Dabei lasse ich mir dann auch Zeit und Ruhe (und wenn ich richtig Zeit habe, nehme ich ein kleines Handtuch, dass ich mit sehr heissem Wasser nass mache und es mir vor und nach der Rasur auf das Gesicht lege, sobald es soweit abgekühlt ist, dass man es aushalten kann - dadurch wird die Haut nochmals gut vor- bzw. nachbereitet), das Gesicht wird mit viel heißem Wasser genässt, das Gel gut aufmassiert, um einen guten Schaum zu erzeugen. Dann "rasiere" ich den Schaum mit kreisenden, den Philips typischen, Bewegungen, ab. Den Scherkopf mit dem darin verbliebenen Rasierschaum feuchte ich mit heissem Wasser an und rasiere ein zweites Mal über das Gesicht. Das Rasurergebnis mit dem alten 3D-Kopf war hierbei schon sehr gut. Mit dem neuen Kopf ist es noch besser: es ist wirklich kein Bartstoppel zu fühlen, die Haut ist wunderbar glatt, keine Rötungen, keine Reizungen! Danach öffne ich den Scherkopf, spüle ihn unter fließendem Wasser aus, puste sowohl die Auffangschale als auch die Schereinheit relativ gut aus und stecke den Rasierer in die Reinigunsstation. III Trotz der im Vergleich zum 3D-Scherkopf etwas voluminöseren Bauweise ist es sowohl bei der Trocken- wie bei der Nassrasur möglich, alle "Problemzonen" mühelos zu erreichen. So kann ich z. B. ohne weiteres die am Ohreingang wachsenden Haare erreichen. Auch hier ist der Rasiervorgang schonend für die Haut und prima im Rasurergebnis. IIII Das Reinigen und Aufladen in der Station funktioniert bei mir einwandfrei! Der Rasierer kann ohne Hilfe nach unten und oben schwenken, der Reinigungs- und Trockenprozeß laufen wie beim 3D-Scherkopf. Danach ist er wieder total sauber und einsatzbereit. (Ich wundere mich seit Anfang an, wie viel die Reinigungsstation noch aus dem Scherkopf ablöst, obwohl ich mir alle Mühe gebe, den Scherkopf schon vorher zu reinigen. Wenn ich nach einem Reinigungszeitraum die Flüssigkeit wechsle, ist der gesamte Boden der Reinigungsschale mit feinem Haarstaub bedeckt.) Mein Fazit: Sehr guter Scherkopf, der den bisherigen 3D-Kopf meines Erachtens nach voll und sogar besser ersetzt. Meine uneingeschränkte Kaufempfehlung
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für RQ12/60 Schereinheit verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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