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  • Einfache, schnelle Rasur
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Eingestellt

Shaver series 1000Elektrischer Trockenrasierer

S1310/04

3.9
| (195) Bewertungen
Einfache, schnelle Rasur
Der Shaver Series 1000 ermöglicht eine einfache und bequeme Rasur zu einem erschwinglichen Preis. Die in 4 Richtungen beweglichen Flex-Scherköpfe in Kombination mit dem ComfortCut-Klingensystem sorgen für ein optimales Ergebnis.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Weltweit die führende Marke für Elektrorasierer1

Gründlichster Elektrorasierer seiner Klasse für den Halsbereich*

Einfache, schnelle Rasur

  • CloseCut-Klingensystem

  • In 4 Richtungen bewegl. Flex-Scherköpfe

Haltbare, selbstschärfende Klingen für eine mühelose Rasur

Haltbare, selbstschärfende Klingen für eine mühelose Rasur

Gönnen Sie sich eine mühelose Rasur. Unsere langlebigen CloseCut-Klingen schärfen sich im Betrieb ständig selbst.

Die Scherköpfe sind in 4 Richtungen beweglich, um sich jeder Kontur anzupassen

Die Scherköpfe sind in 4 Richtungen beweglich, um sich jeder Kontur anzupassen

In 4 Richtungen bewegliche Flex-Scherköpfe passen sich jeder Gesichtskontur an und sorgen für eine einfache Rasur selbst im Hals- und Kinnbereich.

Jahr für Jahr durchgehend maximale Leistung

Jahr für Jahr durchgehend maximale Leistung

Rasieren Sie sich länger mit jedem Ladevorgang. Ihr Rasierer wird dank unserem leistungsstarken und langlebigen Lithium-Ionen-Akku jahrelang nicht an Leistungsfähigkeit einbüßen.

Technische Daten

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Ersatzteil oder Zubehör finden

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Bewertungen

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3.9

von 5

195

Bewertungen

08/05/2026

Deutschland

Deutschland

Preiswert und Qualitativ hochwertig Akku Rasierer.

Reinigung in Sekunden.Zuverlässig und Sicher und Kinderleicht zu bedienen.Danke

Vorteile

Reinigung in Sekunden.Kinderleichte Bedienung.Schnell und Einfach aufzuladen.

Nachteile

keine gefunden.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver 1000 Series S1134/00 Elektrischer Trockenrasierer verfasst

Date of Use 2026-04-01

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver 1000 Series S1134/00 Elektrischer Trockenrasierer verfasst

Date of Use 2026-04-01

30/03/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

ist o.k.

Vorteile

klingen

Diese Bewertung wurde für Shaver 1000 Series S1134/00 Elektrischer Trockenrasierer verfasst

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28/12/2025

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Funktioniert zuverlässig wie beschrieben.

Funktioniert wie beschrieben; saubere Rasur, einfache Handhabung und Reinigung.

Vorteile

Schnelligkeit, Sauberkeit, Bedienung

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver 1000 Series S1134/00 Elektrischer Trockenrasierer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver 1000 Series S1134/00 Elektrischer Trockenrasierer verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024. 

  1. Im Vergleich zu anderen führenden Scherfolien- und Rotationsrasierern der Einstiegsklasse.