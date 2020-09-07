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  • Einfache, schnelle Rasur
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Eingestellt

Shaver series 3000Elektrischer Trockenrasierer

S3110/41

4.1
| (1249) Bewertungen | 85% empfehlen dieses Produkt.
Einfache, schnelle Rasur
Der Rasierer Series 3000 ermöglicht eine einfache und schnelle Rasur mit höherem Komfort und zu einem erschwinglichen Preis. Die in 4 Richtungen beweglichen Flex-Scherköpfe in Kombination mit dem ComfortCut-Schersystem sorgen für ein angenehmes Rasurergebnis.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Weltweit die führende Marke für Elektrorasierer1

Präzise und verlässlich

Einfache, schnelle Rasur

  • ComfortCut-Schersystem

  • In 4 Richtungen bewegl. Flex-Scherköpfe

  • Inklusive Nasen- und Ohrenhaartrimmer

Abgerundete Kanten bewegen sich mühelos über die Haut für eine sanfte Rasur

Abgerundete Kanten bewegen sich mühelos über die Haut für eine sanfte Rasur

Genießen Sie eine sanfte Trockenrasur. Unser ComfortCut-Schersystem mit abgerundetem Profil gleitet problemlos über die Haut und schützt sie vor Schnittverletzungen.

Die Scherköpfe sind in 4 Richtungen beweglich, um sich jeder Kontur anzupassen

Die Scherköpfe sind in 4 Richtungen beweglich, um sich jeder Kontur anzupassen

In 4 Richtungen bewegliche Flex-Scherköpfe passen sich jeder Gesichtskontur an und sorgen für eine einfache Rasur selbst im Hals- und Kinnbereich.

Jahr für Jahr durchgehend maximale Leistung

Jahr für Jahr durchgehend maximale Leistung

Rasieren Sie sich länger mit jedem Ladevorgang. Ihr Rasierer wird dank unserem leistungsstarken und langlebigen Lithium-Ionen-Akku jahrelang nicht an Leistungsfähigkeit einbüßen.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

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Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.1

von 5

1249

Bewertungen

85%

empfehlen dieses Produkt.

07/09/2020

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Gelungenes Produkt

Lange Akkulaufzeit und zufriedenstellende Ergebnisse beim Rasieren

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 S3530/06 Elektrischer Trockenrasierer verfasst

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22/08/2020

Deutschland

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Zufrieden

Seit 3 Jahren benutzte ich dieser Rasierer und alles ist Top.

Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 S3110/06 Elektrischer Trockenrasierer verfasst

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06/10/2019

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Guter Rasierer

Der Philips Shaver ist sehr leise, erzielt sehr gute Ergebnisse bei der Rasur, ist einfach in der Handhabung, der Akku hält sehr lange, lässt sich gut reinigen.

Vorteile

siehe Bewertung

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 S3530/06 Elektrischer Trockenrasierer verfasst

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Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 S3530/06 Elektrischer Trockenrasierer verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024. 