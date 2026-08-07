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  • Leistungsstarke Rasur, sanft zur Haut
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Shaver series 5000Elektrischer Nass- und Trockenrasierer

S5588/38

4.3
| (3606) Bewertungen | 86% empfehlen dieses Produkt.
Leistungsstarke Rasur, sanft zur Haut
Der Philips Series 5000 bietet eine leistungsstarke Rasur, bei der jetzt noch mehr Haare in einem Zug* erfasst werden. Der Rasierer ist mit der fortschrittlichen SkinIQ Technologie ausgestattet. Er erkennt Ihre Haardichte und passt sich ihr an, um die Haut zu schonen.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Weltweit die führende Marke für Elektrorasierer1

mit SkinIQ Technologie

Leistungsstarke Rasur, sanft zur Haut

  • SteelPrecision Klingen

  • Power Adapt Sensor

  • Flexible 360-Grad-Scherköpfe

  • Integrierter Präzisionstrimmer

Mehr Schneideleistung in jedem Zug

Mehr Schneideleistung in jedem Zug

Die 45 selbstschärfenden SteelPrecision-Klingen dieses Philips Rasierers sind leistungsstark und dennoch schonend. Mit bis zu 90.000 Schneidevorgängen pro Minute schneidet er mehr Haare in einem Zug für ein sauberes und angenehmes Ergebnis.

Ein Rasierer, der Bärte zähmen kann

Ein Rasierer, der Bärte zähmen kann

Der Rasierer hat einen intelligenten Gesichtshaarsensor, der die Haardichte 125 Mal pro Sekunde misst. Die Technologie passt die Schneideleistung automatisch an und sorgt so für eine mühelose und sanfte Rasur.

Passt sich den Konturen Ihres Gesichts perfekt an

Passt sich den Konturen Ihres Gesichts perfekt an

Dieser Philips Rasierer wurde speziell für die Konturen Ihres Gesichts entwickelt und verfügt über vollständig flexible Scherköpfe, die sich um 360° drehen, für eine gründliche und angenehme Rasur.

Technische Daten

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Bewertungen

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4.3

von 5

3606

Bewertungen

86%

empfehlen dieses Produkt.

07/08/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Glatte Haut und gutes Gefühl

Der Rasierer liegt sehr gut in der Hand. Die 3 Scherköpfe passen sich hervorragend den Gesichtskonturen an und gleiten angenehm „zart“ über die Haut. Nach dem rasieren fühlt sich die Gesichtshaut weich und entspannt an, was mich am meisten begeistert. Eine Akkuladung hält sehr lange und er ist schnell wieder aufgeladen. Außerdem ist der Rasierer im Betrieb sehr leise. Rundum ist dieser Philips-Rasierer ein gelungenes Produkt, das ich bedenkenlos weiterempfehlen kann.

Diese Bewertung wurde für Shaver Series 5000 S5889/50 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

Date of Use 2026-06-26

Diese Bewertung wurde für Shaver Series 5000 S5889/50 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

Date of Use 2026-06-26

30/07/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Guter Rasierer

Ich bin mit dem Shaver Series 5000 sehr zufrieden. Die Rasur ist angenehm und das Ergebnis ist sehr gut. Der Rasierer liegt gut in der Hand und hat ein angenehmes Gewicht. Ich habe die Version ohne Reinigungsstation gewählt, da sich der Rasierer auch so leicht reinigen lässt. Die einfache Ladestation reicht völlig aus. Das mitgelieferte Reiseetui war mir wichtig, damit ich den Rasierer auch unterwegs gut mitnehmen kann.

Vorteile

Leise gründlich, liegt gut in der Hand, einfache Bedienung, lässt sich gut reinigen

Nachteile

Die Flächen und die eigentlichen Scherköpfe sind etwas groß, es lässt sich nicht immer präzise abschätzen wo genau die Rasierfläche beginnt.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver Series 5000 S5885/35 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

Date of Use 2026-07-30

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver Series 5000 S5885/35 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

Date of Use 2026-07-30

28/07/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Sehr leise, sehr scharf. Hab den Wechsel von B.... nicht bereuht!

Diese Bewertung wurde für Shaver Series 5000 S5889/50 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

Date of Use 2026-07-27

Diese Bewertung wurde für Shaver Series 5000 S5889/50 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

Date of Use 2026-07-27

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Haftungsausschlüsse

  1. Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024. 

  1. Getestet im Vergleich zu Philips Series 3000.