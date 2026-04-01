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S591/05
Gründliche Rasur
Die Philips 500 Series mit ihrem kompakten Design wurde für eine gründliche Rasur entwickelt, auch für unterwegs. Mit unserem tragbaren Rasierer können Sie sich jederzeit und überall pudelwohl fühlen.Alle Vorteile ansehen
Wenn Sie Anspruch auf Umsatzsteuerermäßigungen für medizinische Geräte haben, können Sie diese auf diesem Produkt geltend machen. Der Umsatzsteuerbetrag wird vom oben angegebenen Preis abgezogen. Weitere Informationen finden Sie in Ihrem Warenkorb.
Kompakter, elektrischer Nass- und Trockenrasierer
Gesamtzeit
recurring payment
Unser einzigartiges rotierendes Lift & Cut-Rasiersystem hebt das Haar sanft von der Wurzel, ohne dabei die Haut zu schneiden, für eine gründliche Rasur.
Unsere um 360° rotierenden SteelPrecision Klingen erfassen Haare, die in verschiedene Richtungen wachsen. 3.000.000 Schneidebewegungen pro Minute garantieren jederzeit und überall eine schnelle Rasur.
Die federnden 3D-Scherköpfe wurden entwickelt, um Hautirritationen zu reduzieren. Sie bewegen sich in drei Richtungen und sorgen so für optimalen Hautkontakt und eine angenehme Rasur.
Die kompakte Größe des Rasierers und sein elegantes und trendiges Design sorgen dafür, dass Sie überall stilvoll auffallen.
Ein leistungsstarker Magnetmotor ermöglicht selbst die Rasur dichter Bärte – für eine sanfte und gründliche Rasur auch unterwegs.
Die Klingen unseres Rasierers bestehen aus hypoallergenem Stahl aus Europa, der korrosionsbeständig, hautfreundlich und vor Verunreinigungen schützt.
Ganz gleich, ob Sie eine angenehme Trockenrasur oder eine erfrischende Nassrasur mit Gel oder Schaum bevorzugen – unser Rasierer passt sich Ihren Bedürfnissen an. Dank seiner Wasserbeständigkeit gemäß IPX7 können Sie ihn mühelos unter fließendem Wasser reinigen.
Erleben Sie den Komfort eines leistungsstarken Lithium-Ionen-Akkus mit bis zu 40 Minuten Betriebsdauer nach nur einer Stunde Aufladung. Sie benötigen kurzfristig eine Rasur? Schließen Sie das Gerät einfach für 5 Minuten an und Sie erhalten genug Leistung für eine vollständige Rasur.
Sorgen Sie dafür, dass Ihr Rasierer überall sicher aufbewahrt ist. Dieses Reiseetui mit modischem Design bietet mehr als nur Schutz.
Der Magnetverschluss hält den Scherkopf sauber, während die Reisesicherung verhindert, dass sich der Rasierer versehentlich einschaltet, sodass Sie Ihre Reise unbeschwert genießen können.
Bei der Entwicklung unserer Philips Rasierer stehen Präzision und Langlebigkeit im Vordergrund, um eine langanhaltende Leistung zu garantieren. Unsere Rasierer werden strengen Tests unterzogen, um eine gleichbleibende und dauerhafte Leistung sicherzustellen. Genießen Sie einen Rasierer, der Sie über Jahre begleitet.
Wir bei Philips fördern Nachhaltigkeit in allen Aspekten der Produktherstellung. Unser Ziel ist es, Abfall zu reduzieren und die Anzahl der USB-Adapter zu minimieren, die wir auf den Markt bringen. Bei Bedarf ist ein Netzteil unter www.philips.com/support erhältlich.
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