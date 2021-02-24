Eingestellt
MultiPrecision-Klingensystem
MultiFlex-Scherköpfe
Rasieren Sie sich nass oder trocken
SmartClick-Präzisionstrimmer
Die 5-dimensional beweglichen Flex-Scherköpfe passen sich den Konturen Ihres Gesichts an, und ermöglichen es dem Rasierer, bequem mit minimalem Widerstand über Ihre Haut zu gleiten.
Rasieren Sie sich schnell und gründlich. Unser MultiPrecision-Klingensystem hebt alle Haare an und schneidet diese sowie verbleibende Stoppeln in wenigen Zügen ab.
Wählen Sie Ihre bevorzugte Art der Rasur. Mit der AquaTec Wet & Dry-Versiegelung können Sie sich für eine schnelle und angenehme Trockenrasur oder eine erfrischende Nassrasur entscheiden – mit Rasiergel oder -schaum, selbst unter der Dusche.
3.9
von 5
9
Bewertungen
88%
empfehlen dieses Produkt.
hennerda
24/02/2021
Deutschland
rasierer
habe diesen trocken-naßrasiere gekauft weil er im angebot war.er hat mich voll überzeugt. ich rasierte mich immer naß mit klinge jetzt nur noch mit rasierer
Vorteile
gutes gerät
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 S5941/27 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Airfryer spec
06/06/2022
Nederland
Verifizierter Käufer
Een perfect apparaat
Een perfect apparaat tegen een lage prijs , en een aanwinst in de keuken zeker met de koop app van Philips
Vorteile
Alles
Nachteile
Geen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 S5941/27 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Jean Pierre Henri
08/02/2021
België
Verifizierter Käufer
Top product
Ideaal apparaat. Zowel droog als nat scheren. Dagelijkse scheerbeurt en slechts om de veertien dagen opladen! Geen negatieve punten.
Vorteile
Trimmer, droog scheren, nat scheren, praktisch geruisloos en lang te gebruiken.
Nachteile
Geen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 S5941/27 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.
Im Vergleich zu Philips PowerTouch 8