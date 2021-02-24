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  • Rasieren mit Komfort
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Eingestellt

Shaver series 5000Elektrischer Nass- und Trockenrasierer

S5941/27

3.9
| (9) Bewertungen | 88% empfehlen dieses Produkt.
Rasieren mit Komfort
Der Philips Shaver Series 5000 bietet Komfort für Ihren morgendlichen Alltag. Die MultiFlex-Scherköpfe mit 5 unabhängigen Bewegungen folgen den Konturen Ihres Gesichts und sorgen so für eine angenehme Rasur und ein angenehmes Endergebnis.
Alle Vorteile anzeigen
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Weltweit die führende Marke für Elektrorasierer1

Mehr Komfort mit besserer Konturenanpassung*

Rasieren mit Komfort

  • MultiPrecision-Klingensystem

  • MultiFlex-Scherköpfe

  • Rasieren Sie sich nass oder trocken

  • SmartClick-Präzisionstrimmer

Scherköpfe sind in 5 Richtungen beweglich – eine gründliche Rasur

Scherköpfe sind in 5 Richtungen beweglich – eine gründliche Rasur

Die 5-dimensional beweglichen Flex-Scherköpfe passen sich den Konturen Ihres Gesichts an, und ermöglichen es dem Rasierer, bequem mit minimalem Widerstand über Ihre Haut zu gleiten.

Klingen richten lange und kurze Haare auf und schneiden sie dann ab – für eine schnelle Rasur

Klingen richten lange und kurze Haare auf und schneiden sie dann ab – für eine schnelle Rasur

Rasieren Sie sich schnell und gründlich. Unser MultiPrecision-Klingensystem hebt alle Haare an und schneidet diese sowie verbleibende Stoppeln in wenigen Zügen ab.

Schonende Trocken- oder erfrischende Nassrasur mit Aquatec

Schonende Trocken- oder erfrischende Nassrasur mit Aquatec

Wählen Sie Ihre bevorzugte Art der Rasur. Mit der AquaTec Wet & Dry-Versiegelung können Sie sich für eine schnelle und angenehme Trockenrasur oder eine erfrischende Nassrasur entscheiden – mit Rasiergel oder -schaum, selbst unter der Dusche.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

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3.9

von 5

9

Bewertungen

88%

empfehlen dieses Produkt.

3

24/02/2021

Deutschland

Deutschland

rasierer

habe diesen trocken-naßrasiere gekauft weil er im angebot war.er hat mich voll überzeugt. ich rasierte mich immer naß mit klinge jetzt nur noch mit rasierer

Vorteile

gutes gerät

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 S5941/27 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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06/06/2022

Nederland

Nederland

Verifizierter Käufer

Een perfect apparaat

Een perfect apparaat tegen een lage prijs , en een aanwinst in de keuken zeker met de koop app van Philips

Vorteile

Alles

Nachteile

Geen

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Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 S5941/27 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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08/02/2021

België

België

Verifizierter Käufer

Top product

Ideaal apparaat. Zowel droog als nat scheren. Dagelijkse scheerbeurt en slechts om de veertien dagen opladen! Geen negatieve punten.

Vorteile

Trimmer, droog scheren, nat scheren, praktisch geruisloos en lang te gebruiken.

Nachteile

Geen

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Haftungsausschlüsse

  1. Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024. 

  1. Im Vergleich zu Philips PowerTouch 8