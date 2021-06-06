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Eingestellt

Shaver series 6000Elektrischer Nass- und Trockenrasierer

S6650/48

4.3
| (760) Bewertungen | 89% empfehlen dieses Produkt.
Weniger Hautreizungen
Der Philips Series 6000 sorgt für eine perfekte, saubere Rasur mit weniger Hautreizungen. Die Antireibungsbeschichtung sorgt für eine glatte Oberfläche, die problemlos und ohne Reizungen über Ihre Haut gleitet.
Alle Vorteile anzeigen

mit Antireibungsbeschichtung

Weniger Hautreizungen

  • MultiPrecision-Klingen

  • Antireibungsbeschichtung

  • MultiFlex-Scherköpfe

  • Scherkorbmodus

MultiPrecision-Klingen schneiden selbst bei einem kurzen Drei-Tage-Bart effizient

MultiPrecision-Klingen schneiden selbst bei einem kurzen Drei-Tage-Bart effizient

Rasieren Sie sich schnell und gründlich. Die MultiPrecision-Klingen heben alle Haare an und schneiden diese sowie verbleibende Stoppeln in wenigen Zügen ab.

Antireibungsbeschichtung für eine mühelose glatte Rasur

Antireibungsbeschichtung für eine mühelose glatte Rasur

Die Rasierringe sind mit einer speziellen Beschichtung ausgestattet, um die Reibung auf der Haut zu verringern und so für eine mühelose, sanfte Rasur mit minimaler Hautirritation zu sorgen.

In 5 Richtungen beweglich mit Konturenanpassung für eine angenehme Rasur

In 5 Richtungen beweglich mit Konturenanpassung für eine angenehme Rasur

Die 5-dimensional beweglichen Flex-Scherköpfe passen sich den Konturen Ihres Gesichts an, und ermöglichen es dem Rasierer, bequem mit minimalem Widerstand über Ihre Haut zu gleiten.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

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Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.3

von 5

760

Bewertungen

89%

empfehlen dieses Produkt.

06/06/2021

Deutschland

Deutschland

Mehr braucht man nicht

Könnte nicht besser sein, macht was er soll und alles zur vollsten Zufriedenheit.

Vorteile

Sehr Hautschonend

Nachteile

Keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 6000 S6680/26 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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01/12/2020

Deutschland

Deutschland

Gutes Preis-/Leistungsverhältnis

Sehr guter Rasierer mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis, hautschonender Rasur und sehr leise, sehr zu empfehlen!

Vorteile

Gute hautschonende Rasur, sehr leise, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Nachteile

Keine

Diese Bewertung wurde für Shaver series 6000 S6640/44 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

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18/09/2020

Deutschland

Deutschland

Einzigartig

Preis Leistung Verhältnis ist perfekt , ich soll nicht weiter erzählen

Vorteile

Stark, schnell, verschiedene Möglichkeiten

Nachteile

Empfindlich

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 6000 S6640/44 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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