Eingestellt
MultiPrecision-Klingen
Antireibungsbeschichtung
MultiFlex-Scherköpfe
Scherkorbmodus
Rasieren Sie sich schnell und gründlich. Die MultiPrecision-Klingen heben alle Haare an und schneiden diese sowie verbleibende Stoppeln in wenigen Zügen ab.
Die Rasierringe sind mit einer speziellen Beschichtung ausgestattet, um die Reibung auf der Haut zu verringern und so für eine mühelose, sanfte Rasur mit minimaler Hautirritation zu sorgen.
Die 5-dimensional beweglichen Flex-Scherköpfe passen sich den Konturen Ihres Gesichts an, und ermöglichen es dem Rasierer, bequem mit minimalem Widerstand über Ihre Haut zu gleiten.
4.3
von 5
760
Bewertungen
89%
empfehlen dieses Produkt.
Duc90
06/06/2021
Deutschland
Mehr braucht man nicht
Könnte nicht besser sein, macht was er soll und alles zur vollsten Zufriedenheit.
Vorteile
Sehr Hautschonend
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 6000 S6680/26 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 6000 S6680/26 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
B E M
01/12/2020
Deutschland
Gutes Preis-/Leistungsverhältnis
Sehr guter Rasierer mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis, hautschonender Rasur und sehr leise, sehr zu empfehlen!
Vorteile
Gute hautschonende Rasur, sehr leise, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
Nachteile
Keine
Diese Bewertung wurde für Shaver series 6000 S6640/44 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
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Jashua
18/09/2020
Deutschland
Einzigartig
Preis Leistung Verhältnis ist perfekt , ich soll nicht weiter erzählen
Vorteile
Stark, schnell, verschiedene Möglichkeiten
Nachteile
Empfindlich
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 6000 S6640/44 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 6000 S6640/44 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst