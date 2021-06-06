Produkttest Philips Rasierer Ich wurde für einen Produkttest ausgewählt und die Firma Philips hat mir dieses Gerät kostenlos zum testen zur Verfügung gestellt. Auf den ersten Blick macht das Gerät einen sehr soliden Eindruck. Schickes Design gepaart mit neuester Technik genau nach meinem Geschmack. Beim auspacken war ich sehr überrascht, was alles unter dem Gerät zum Vorschein kam neben den ganzen Anleitungen Rasieraufsatz Barttrimmer Transporttasche Reinigungspinsel Ladegerät Alle Teile waren sehr gut nochmal in der Packung des Gerätes verpackt. Beim ersten spielen bevor ich den Akku geladen habe ist mir direkt aufgefallen, dass das Gerät seht gut in der Hand liegt und sich wirklich angenehm anfühlt. Ich konnte es gar nicht erwarten das Gerät an Strom zu stecken. Gesagt getan die Ladung ging recht fix, ich habe zwischendurch immer mal geschaut und das Gerät auch an gemacht habe mal am Arm getestet und war wirklich sehr positiv überrascht, dann aber trotzdem über Nacht noch angeschlossen gelassen. So, jetzt zur Rasur... Ich muss dazu sagen, dass meine Halspartie wirklich nicht einfach ist und ich schon die verschiedensten Geräte ausprobiert habe die leider alle versagt haben. Ich habe sowohl eine trockene Rasur getestet als auch eine Nassrasur mit Schaum aber leider war das Ergebnis am Hals eher ernüchternd. Es war wirklich sehr schwierig für mich alle Barthaare weg zu bekommen sowohl trocken als auch nass. Man sollte die Rasur in kreisenden Bewegungen durchführen, ich habe wirklich alle Möglichkeiten getestet aber am Hals war es ein Kampf der damit geendet hat das ich rote stellen und Hautirritationen davon getragen habe. Im Gesicht konnte dann wieder gepunktet werden da war für mich die Trockenrasur der klare Favorit wobei die Nassrasur auch nicht wirklich viel schlechter war trocken ging es halt schneller. Wangen und Kinn sind super geworden das hat die Probleme am Hals direkt aus dem Weg geräumt. Vollrasur und Teilrasur sind beides mit dem Gerät zu meistern, wobei die Teilrasur durch die kreisenden Bewegungen schon schwieriger ist als die Vollrasur. Ich habe auch an anderen Körperstellen einen Test gemacht und muss sagen da war auch alles Tipptop ! Ein paar Tage später habe ich dann den Barttrimmer ausprobiert. Wechsel des Kopfes war super einfach durch eine Nut am Gerät gibt es keine Chance etwas falsch zu machen. Der Trimmer hat 4 verscheiden Stufen die man sehr einfach einstellen kann. Ich habe beim ersten Benutzen leider nicht hingeschaut und habe direkt auf der kleinsten Stufe los gelegt und sah auf einer Seite dann sehr geschoren aus. Auf der anderen Seite habe ich dann von der größten bis zur kleinsten Stufe nacheinander getestet und kam zu dem Ergebnis, dass dieser Barttrimmer der Beste ist den ich bis jetzt hatte. Aktuell habe ich zusätzlich zu dem Philips Gerät noch zwei weitere Geräte in Benutzung die ich schon ewig und drei Tage habe den einen für den längeren Bart und den anderen für den kürzeren. Durch die tollen Einstellungsmöglichkeiten des Philips Gerätes kann ich die beiden jetzt aussortieren da man die nicht einstellen kann. Mein Fazit zu dem Gerät: So lange ich nicht meinen Hals Rasieren muss werde ich das Gerät einsetzen der wird dann auf alte Hacke mit der Klinge rasiert. Als Barttrimmer ist es meine erste Wahl den gebe ich nie wieder her. Ich hoffe ich konnte euch meine Erfahrungen etwas nahe bringen. Zu guter Letzt möchte ich noch darauf hinweisen, dass auch wenn mir das Gerät zur Verfügung gestellt wurde die Firma Philips keinen Einfluss auf meine Bewertung hat.