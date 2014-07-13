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Kabellose HiFi-Kopfhörer

SBCHC8430/00

4.5

| (2) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Leicht und komfortabel

Unglaublich praktisch: Keine Probleme mehr mit Kabeln, dafür viel Bewegungsfreiheit und Musikgenuss. Dafür sorgt der qualitativ hochwertige kabellose UKW-Stereokopfhörer.

Alle Vorteile anzeigen

Kabellos

Leicht und komfortabel

  • UKW-Übertragung

Verstellbare Ohrmuschel (3 Positionen) für optimalen Sitz und Bassleistung

Genießen Sie den Tragekomfort und eine verbesserte Bassleistung dank der verstellbaren Ohrmuschel (3 Positionen), die sich wie von selbst um Ihr Ohr legt.

Kabellose UKW-Übertragung bietet Ihnen Bewegungsfreiheit

Dank kabelloser UKW-Übertragung mit hoher Frequenz, die sogar Wände passiert, können Sie Ihre Lieblingsmusik hören, selbst wenn Sie in einem anderen Zimmer sind.

Enthaltene Batterie ermöglicht sofortigen Einsatz

Sie müssen keine Batterien kaufen, bevor Sie das Produkt verwenden. Legen Sie einfach die im Lieferumfang enthaltenen Batterien ein, und legen Sie los!

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

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4.5

von 5

2

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

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13/07/2014

España

España

Excelentes Auriculares, modelo exclusivo.

Hola, como dice el titulo este modelo de Auriculares es exclusivo, no se fabricó en Argentina, por lo cual son muy valiosos por su escazes. En cuanto a las caracteristicas del mismo: Tiene un alcance enorme, al ser por medio de trasmisión FM, llegaron a escucharse desde 2 pisos de diferencia entre emisor y receptor. La calidad de sonido es buena, inferior en agudos que sobrepasen los 16KHZ, por la limitacion tecnica de trasmisión por aire. Son muy comodos y resistentes a los golpes. Su punto debil es su alimentación que es a base de pilas AAA, en su preferencia no recargable, ya que las recargables duran 12 horas maximo por su voltaje.

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Diese Bewertung wurde für SBCHC8430 Auriculares Hi-Fi inalámbricos verfasst

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04/03/2018

Italia

Italia

Buon prodotto

Io uso questo prodotto per i videogames e devo dire che la qualità dell'audio è ottima

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SBCHC8430 Wireless hi-fi headphones verfasst

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