Eingestellt
Nur zur Anwendung am Körper
15 Minuten für beide Unterschenkel
Lebensdauer <gt/> 100.000 Lichtimpulse
Extra langes Kabel
Philips Lumea behandelt die Haarwurzeln mit sanften Lichtimpulsen, wodurch das Haar ausfällt und Nachwachsen verhindert wird. Eine regelmäßige Wiederholung hält Ihre Haut lang anhaltend glatt.
Unsere klinischen Studien haben eine deutliche Haarreduzierung nach nur vier Behandlungen im Abstand von zwei Wochen gezeigt. Wiederholen Sie die Behandlung einfach bei Bedarf, um das gewünschte Ergebnis zu erreichen. Der Zeitraum zwischen den Behandlungen kann je nach individuellem Haarwuchs variieren.
Philips Lumea arbeitet mit einer auf lichtbasierten Technologie namens "IPL" (Intense Pulsed Light), die in professionellen Schönheitssalons zur Haarentfernung verwendet wird. Mit Philips Lumea können Sie diese innovative Technologie nun jederzeit sicher und effektiv zu Hause nutzen. Philips arbeitete zur Entwicklung des innovativen Haarentfernungssystems sehr eng mit führenden Dermatologen zusammen. Wir haben über 10 Jahre umfassende Verbraucherstudien mit mehr als 2.000 Frauen durchgeführt.
Auszeichnungen
4.2
von 5
1610
Bewertungen
89%
empfehlen dieses Produkt.
Qiqi25
15/01/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Das Produkt funktioniert wirklich besser, als ich
Ich habe es nur zur Haarentfernung unter meinen Achseln gekauft, und es funktioniert nach dreimaliger Anwendung wirklich gut.
Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 IPL-Haarentfernungsgerät verfasst
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Laura600
22/08/2025
Deutschland
Verifizierter Käufer
Phillips LUMEA
Ich Muss Sagen das Gerät Funktioniert Einwandfrei und Es Entfernt wirklich Die Haare 😍😍💕💕, Wirklich Mega Besonders an den Beinen & Achseln & Bauch.
Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 IPL-Haarentfernungsgerät verfasst
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Simmy63
17/06/2025
Deutschland
Verifizierter Käufer
Total zufrieden
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 IPL-Haarentfernungsgerät verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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