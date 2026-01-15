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Lumea IPL 7000 SeriesIPL-Haarentfernungsgerät

SC1999/00

4.2
| (1610) Bewertungen | 89% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Erstklassige Ergebnisse, hervorragender Preis
Philips Lumea Advanced vollbringt wahre Wunder, um dem Nachwachsen von Haaren am Körper und im Gesicht vorzubeugen. Die sanften Lichtimpulse sorgen bei regelmäßiger Anwendung für eine seidenglatte Haut an jedem Tag
Alle Vorteile anzeigen

Genießen Sie bis zu 12 Monate haarfreie, glatte Haut*

Erstklassige Ergebnisse, hervorragender Preis

  • 5 manuell einstellbare Intensitätsstufen

  • 3 Aufsätze: Körper, Gesicht, Bikinizone

  • Lumea IPL App

  • Verwendung mit Kabel

Schnelle Ergebnisse mit Behandlungen nur alle zwei Wochen

Schnelle Ergebnisse mit Behandlungen nur alle zwei Wochen

Beginnen Sie mit 4 Behandlungsphasen nur alle zwei Wochen während der Anfangsphase – das sind nur halb so viele Behandlungen im Vergleich zu anderen Marken. Fahren Sie dann mit monatlichen Auffrischungsphasen fort, um das Ergebnis beizubehalten.

Hauttonsensor und 5 Intensitätsstufen

Hauttonsensor und 5 Intensitätsstufen

Wählen Sie aus fünf Intensitätsstufen, die eine komfortable Behandlung ermöglichen. Der Hauttonsensor verhindert die Behandlung von Hautbereichen, die für eine IPL-Behandlung zu dunkel sind.

Extralanges Kabel für mehr Flexibilität während der Behandlung

Extralanges Kabel für mehr Flexibilität während der Behandlung

Dank besonders langem Kabel ist eine komfortable und flexible Behandlung verschiedener Körperbereiche möglich.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

  • Award image AWARD-612375

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.2

von 5

1610

Bewertungen

89%

empfehlen dieses Produkt.

15/01/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Das Produkt funktioniert wirklich besser, als ich

Ich habe es nur zur Haarentfernung unter meinen Achseln gekauft, und es funktioniert nach dreimaliger Anwendung wirklich gut.

Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 IPL-Haarentfernungsgerät verfasst

Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 IPL-Haarentfernungsgerät verfasst

22/08/2025

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Phillips LUMEA

Ich Muss Sagen das Gerät Funktioniert Einwandfrei und Es Entfernt wirklich Die Haare 😍😍💕💕, Wirklich Mega Besonders an den Beinen & Achseln & Bauch.

Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 IPL-Haarentfernungsgerät verfasst

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17/06/2025

Deutschland

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Verifizierter Käufer

Total zufrieden

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 IPL-Haarentfernungsgerät verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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Haftungsausschlüsse

  1. Durchschnittliche Haarreduzierung nach 12 Behandlungen: 82% weniger Haare an den Unterschenkeln

  2. Bei Einhaltung des Behandlungsplans. Berechnet für die Anwendung im Unterschenkelbereich, in der Bikinizone, in den Achselhöhlen und im Gesicht. Die Lebensdauer der Lampe verlängert nicht die weltweite Philips Gewährleistung von 2 Jahren.