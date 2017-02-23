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Eingestellt

LumeaIPL Haarentfernungssystem

SC2004/11

4

| (6) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

2 Auszeichnungen

Der beste Weg, um das Nachwachsen von Haaren zu verhindern

Das Philips Lumea IPL ist das effektivste Haarentfernungssystem und vollbringt wahre Wunder, um dem Nachwachsen von Haaren am Körper vorzubeugen. Sanfte Lichtimpulse sorgen bei regelmäßiger Anwendung für eine seidenglatte Haut an jedem Tag.

Alle Vorteile anzeigen

für glatte Haut zu Hause

Der beste Weg, um das Nachwachsen von Haaren zu verhindern

  • Nur zur Anwendung am Körper

  • 15 Minuten für beide Unterschenkel

  • Lebensdauer <gt/> 100.000 Lichtimpulse

  • Kabelloses Design

Genießen Sie jeden Tag glatte Haut

Genießen Sie jeden Tag glatte Haut

Philips Lumea behandelt die Haarwurzeln mit sanften Lichtimpulsen, wodurch das Haar ausfällt und Nachwachsen verhindert wird. Eine regelmäßige Wiederholung hält Ihre Haut lang anhaltend glatt.

Einfach wirksam

Unsere klinischen Studien haben eine deutliche Haarreduzierung nach nur vier Behandlungen im Abstand von zwei Wochen gezeigt. Wiederholen Sie die Behandlung einfach bei Bedarf, um das gewünschte Ergebnis zu erreichen. Der Zeitraum zwischen den Behandlungen kann je nach individuellem Haarwuchs variieren.

Zur sicheren Verwendung zu Hause

Zur sicheren Verwendung zu Hause

Philips Lumea arbeitet mit einer lichtbasierten Technologie namens "IPL" (Intense Pulsed Light), die in professionellen Schönheitssalons zur Haarentfernung verwendet wird. Mit Philips Lumea können Sie diese innovative Technologie nun jederzeit sicher und effektiv zu Hause nutzen. Philips arbeitete zur Entwicklung des innovativen Haarentfernungssystems sehr eng mit führenden Dermatologen zusammen. Wir haben über 10 Jahre umfassende Verbraucherstudien mit mehr als 2000 Frauen durchgeführt.

Technische Daten

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Auszeichnungen

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Bewertungen

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4.0

von 5

6

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

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3
2
1

23/02/2017

United Kingdom

United Kingdom

So far so good!

I used the Lumea only twice untill now and I see that some of the treated hair is not growing. So I hope after a few more treatments more hair will disappear :)

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Diese Bewertung wurde für Lumea SC2004/11 IPL hair removal system verfasst

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20/01/2016

United Kingdom

United Kingdom

Verifizierter Käufer

Great product

Great product. Have used it twice now and I can already see a real reduction in the hair growth.

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03/11/2016

Nederland

Nederland

Langdurig resultaat

Heb wel wat hardnekkige haargroei op de onderbenen. Hoewel de haren (nog) niet overal permanent zijn verdwenen, wel heel fijn dat het zeker voor wel 6 weken weg blijft. Heb het nu meerdere malen op mijn benen gebruikt en op grote delen van de onderbenen heb ik geen haargroei meer... iets wat met harsen nog nooit gelukt is. Het kost wat... maar ik ben nog niet eerder zo glad geweest.

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Diese Bewertung wurde für Lumea SC2004/11 IPL Lichtontharing verfasst

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