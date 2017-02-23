Eingestellt
Der beste Weg, um das Nachwachsen von Haaren zu verhindern
Das Philips Lumea IPL ist das effektivste Haarentfernungssystem und vollbringt wahre Wunder, um dem Nachwachsen von Haaren am Körper vorzubeugen. Sanfte Lichtimpulse sorgen bei regelmäßiger Anwendung für eine seidenglatte Haut an jedem Tag.
Nur zur Anwendung am Körper
15 Minuten für beide Unterschenkel
Lebensdauer <gt/> 100.000 Lichtimpulse
Kabelloses Design
Philips Lumea behandelt die Haarwurzeln mit sanften Lichtimpulsen, wodurch das Haar ausfällt und Nachwachsen verhindert wird. Eine regelmäßige Wiederholung hält Ihre Haut lang anhaltend glatt.
Unsere klinischen Studien haben eine deutliche Haarreduzierung nach nur vier Behandlungen im Abstand von zwei Wochen gezeigt. Wiederholen Sie die Behandlung einfach bei Bedarf, um das gewünschte Ergebnis zu erreichen. Der Zeitraum zwischen den Behandlungen kann je nach individuellem Haarwuchs variieren.
Philips Lumea arbeitet mit einer lichtbasierten Technologie namens "IPL" (Intense Pulsed Light), die in professionellen Schönheitssalons zur Haarentfernung verwendet wird. Mit Philips Lumea können Sie diese innovative Technologie nun jederzeit sicher und effektiv zu Hause nutzen. Philips arbeitete zur Entwicklung des innovativen Haarentfernungssystems sehr eng mit führenden Dermatologen zusammen. Wir haben über 10 Jahre umfassende Verbraucherstudien mit mehr als 2000 Frauen durchgeführt.
Auszeichnungen
4.0
von 5
6
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Dora34
23/02/2017
United Kingdom
So far so good!
I used the Lumea only twice untill now and I see that some of the treated hair is not growing. So I hope after a few more treatments more hair will disappear :)
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Anny1987
20/01/2016
United Kingdom
Verifizierter Käufer
Great product
Great product. Have used it twice now and I can already see a real reduction in the hair growth.
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Jud01
03/11/2016
Nederland
Langdurig resultaat
Heb wel wat hardnekkige haargroei op de onderbenen. Hoewel de haren (nog) niet overal permanent zijn verdwenen, wel heel fijn dat het zeker voor wel 6 weken weg blijft. Heb het nu meerdere malen op mijn benen gebruikt en op grote delen van de onderbenen heb ik geen haargroei meer... iets wat met harsen nog nooit gelukt is. Het kost wat... maar ik ben nog niet eerder zo glad geweest.
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