Eingestellt
Der breite, brustähnlich geformte Sauger unterstützt Ihr Baby in einem naturnahen Trinkverhalten und erleichtert die Kombination von Stillen und Flaschenernährung.
Ausreichend Schlaf und eine ausgewogene Ernährung sind für die Gesundheit und das Wohlbefinden Ihres Babys unverzichtbar. In einer klinischen Studie wurde untersucht, ob das Design der Flaschen Auswirkungen auf das Verhalten der Babys und Kleinkinder hat. Dabei zeigte sich, dass die Philips Avent Klassik-Babyflasche gegenüber der Vergleichsflasche Unwohlsein um etwa 28 Minuten pro Tag reduziert (46 Min im Vergleich zu 74 Min, P = 0,05). Dies gilt besonders nachts.**
4.8
von 5
24
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Jessie
15/12/2012
Deutschland
Unglaublich Toll ! ! !
Einfach super und leicht in der beutzung für die kleinen. Mein kleiner hat die Flasche sofort angenommen wie meine Brust. Die Saugvorrichtung ist der Brustwarze sehr schön nachempfunden. Als mein kleiner und ich erst eine andere Marke ausprobiert hatten und die nicht eine so Brustwarzenähnlichen Sauger hatte, ist immer alles beim trinken aus dem Mund gelaufen. Aber mit diesen Flaschen nicht. Kann ich nur jeder Mutter und auch Vater natürlich empfehlen :)
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Loobie78
30/07/2012
United Kingdom
Excellent bottles
I have just bought 2 of these starter sets for my new baby who is due in 4 weeks, i used Avent bottles with my son and think they are a great product and have had no problems with them.
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Jara30
24/07/2012
United Kingdom
This product is really effective as anti collic for my baby.
Ever since, I choose quality products rather than buying cheap things but with less quality. Avent bottles are very good and really anti colic. Obviously i can see bubbles coming out from inside the bottles and leave no pressure from it. I love this bottles very durable.
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Laut einer klinischen Studie leiden Babys im Alter von 2 Wochen weniger an Unwohlsein als Babys, die mit einer anderen Flasche gefüttert werden. (Studie des Institute of Child Health, London 2008.)
Eine klinische Studie hat gezeigt, dass zwei Wochen alte Babys, die mit der Avent Flasche gefüttert werden, besonders nachts weniger unter Koliken leiden als Babys, die mit einer herkömmlichen Flasche gefüttert werden.