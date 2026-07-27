Eingestellt
SCD289/01
Kiefergerecht geformter Sauger
Besonderes Anti-Kolik-Ventil
Weiche und flexible Komfortkissen
2x Naturnah-Flasche, 2x Schnuller 0-6M
Der breite, brustähnlich geformte Sauger unterstützt Ihr Baby in einem naturnahen Trinkverhalten und erleichtert die Kombination von Stillen und Flaschenernährung.
Einzigartige Komfortkissen im Sauger sorgen für mehr Weichheit und Flexibilität, ohne dass der Sauger einschlupft. Ihr Baby kann ruhig und zufrieden trinken.
Das innovative Doppelventil reduziert Koliken und Unwohlsein, da die Luft in die Flasche und nicht in den Bauch Ihres Babys gelangt.
Bewertungen
0 % BPA – gemäß EU-Richtlinie 10/2011