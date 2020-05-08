Eingestellt
Naturnah
Der breite, brustähnlich geformte Sauger unterstützt Ihr Baby in einem naturnahen Trinkverhalten und erleichtert die Kombination von Stillen und Flaschenernährung.
Einzigartige Komfortkissen im Sauger sorgen für mehr Weichheit und Flexibilität, ohne dass der Sauger einschlupft. Ihr Baby kann ruhig und zufrieden trinken.
Das innovative Doppelventil reduziert Koliken und Unwohlsein, da die Luft in die Flasche und nicht in den Bauch Ihres Babys gelangt.
Auszeichnungen
4.7
von 5
50
Bewertungen
98%
empfehlen dieses Produkt.
Danaa23
08/05/2020
Deutschland
Super zum zufüttern
Ich stille, musste anfangs aber etwas zufüttern, da der Milcheinschuss was länger gedauert hat, haben wir knapp 3 Wochen mit den Natural Flaschen zugefüttert. Die Kleine hat die Flaschen aufgrund der Form sofort angenommen und auch jetzt bekommt sie ab und an bei Bauchweh noch Tee damit und wir hatten bis jetzt nie Probleme mit einer Saugverwirrung o.ä.. Die Flaschen sind einfach zu reinigen und liegen auch gut in der Hand zum festhalten. Ein super Produkt, kann ich nur empfehlen.
Vorteile
Keine Saugverwirrung, einfach zu reinigen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCD290/01 Starter-Set für Neugeborene verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Evelyna
27/06/2019
Deutschland
Sehr komfortabel
Sehr komfortabel Der Titel fasst eigentlich meine gesamte Meinung zusammen. Mein kleiner Schatz liebt die weichen Saugnäpfe. Die Flasche ist sowohl für mich als auch für die Kleine gut im der Hand zu halten. Es läuft nichts aus. Auch die Größe ist perfekt.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Nanebehr
21/03/2016
Deutschland
Gold wert
Als erste Grundausstattung super, bei Bedarf kann man noch Fläschchen nachkaufen. Nur der Schnuller ist anfangs zu groß.
Diese Bewertung wurde für SCD290/01 Starter-Set für Neugeborene verfasst
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