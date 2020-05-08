ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40€

30 Tage Rückgaberecht

2 Jahre Garantie

Ein gesunder Lebensstil beginnt hier. Melden Sie sich an und sichern Sie sich exklusive Angebote.

Alle Serien

  • Übergang zur Flaschenernährung auf natürliche Weise
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Übergang zur Flaschenernährung auf natürliche Weise
  • Übergang zur Flaschenernährung auf natürliche Weise
  • Übergang zur Flaschenernährung auf natürliche Weise
  • Übergang zur Flaschenernährung auf natürliche Weise
  • Übergang zur Flaschenernährung auf natürliche Weise
  • Übergang zur Flaschenernährung auf natürliche Weise
  • Übergang zur Flaschenernährung auf natürliche Weise
  • Übergang zur Flaschenernährung auf natürliche Weise
  • Übergang zur Flaschenernährung auf natürliche Weise
  • Übergang zur Flaschenernährung auf natürliche Weise
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Übergang zur Flaschenernährung auf natürliche Weise
  • Übergang zur Flaschenernährung auf natürliche Weise
  • Übergang zur Flaschenernährung auf natürliche Weise
  • Übergang zur Flaschenernährung auf natürliche Weise
  • Übergang zur Flaschenernährung auf natürliche Weise
  • Übergang zur Flaschenernährung auf natürliche Weise
  • Übergang zur Flaschenernährung auf natürliche Weise
  • Übergang zur Flaschenernährung auf natürliche Weise
  • Übergang zur Flaschenernährung auf natürliche Weise

Eingestellt

Philips AventStarter-Set für Neugeborene

SCD290/01

4.7
| (50) Bewertungen | 98% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Übergang zur Flaschenernährung auf natürliche Weise
Eine praktische Sammlung mit 4 Natural-Flaschen (2 x 125 ml und 2 x 260 ml), einer Flaschen- und Saugerbürste und einem weißen, durchsichtigen Schnuller (0 bis 6 Monate). Die neue Flasche hilft, die Flaschenernährung für Ihr Baby noch natürlicher zu gestalten und erleichtert die Kombination von Stillen und Flaschenernährung.
Alle Vorteile anzeigen

Flaschen-, Sauger- und Schnuller-Set

Übergang zur Flaschenernährung auf natürliche Weise

  • Naturnah

Naturnahes Trinken am breiten, brustähnlichen Sauger

Naturnahes Trinken am breiten, brustähnlichen Sauger

Der breite, brustähnlich geformte Sauger unterstützt Ihr Baby in einem naturnahen Trinkverhalten und erleichtert die Kombination von Stillen und Flaschenernährung.

Einzigartige Komfortkissen für einen weichen, flexiblen Sauger, ohne Einschlupfen

Einzigartige Komfortkissen für einen weichen, flexiblen Sauger, ohne Einschlupfen

Einzigartige Komfortkissen im Sauger sorgen für mehr Weichheit und Flexibilität, ohne dass der Sauger einschlupft. Ihr Baby kann ruhig und zufrieden trinken.

Besonderes Anti-colic-System mit innovativem Doppelventil

Besonderes Anti-colic-System mit innovativem Doppelventil

Das innovative Doppelventil reduziert Koliken und Unwohlsein, da die Luft in die Flasche und nicht in den Bauch Ihres Babys gelangt.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Auszeichnungen

  • Award image AWARD-961240

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.7

von 5

50

Bewertungen

98%

empfehlen dieses Produkt.

2
1

08/05/2020

Deutschland

Deutschland

Super zum zufüttern

Ich stille, musste anfangs aber etwas zufüttern, da der Milcheinschuss was länger gedauert hat, haben wir knapp 3 Wochen mit den Natural Flaschen zugefüttert. Die Kleine hat die Flaschen aufgrund der Form sofort angenommen und auch jetzt bekommt sie ab und an bei Bauchweh noch Tee damit und wir hatten bis jetzt nie Probleme mit einer Saugverwirrung o.ä.. Die Flaschen sind einfach zu reinigen und liegen auch gut in der Hand zum festhalten. Ein super Produkt, kann ich nur empfehlen.

Vorteile

Keine Saugverwirrung, einfach zu reinigen

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCD290/01 Starter-Set für Neugeborene verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCD290/01 Starter-Set für Neugeborene verfasst

27/06/2019

Deutschland

Deutschland

Sehr komfortabel

Sehr komfortabel Der Titel fasst eigentlich meine gesamte Meinung zusammen. Mein kleiner Schatz liebt die weichen Saugnäpfe. Die Flasche ist sowohl für mich als auch für die Kleine gut im der Hand zu halten. Es läuft nichts aus. Auch die Größe ist perfekt.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCD290/01 Starter-Set für Neugeborene verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCD290/01 Starter-Set für Neugeborene verfasst

21/03/2016

Deutschland

Deutschland

Gold wert

Als erste Grundausstattung super, bei Bedarf kann man noch Fläschchen nachkaufen. Nur der Schnuller ist anfangs zu groß.

Diese Bewertung wurde für SCD290/01 Starter-Set für Neugeborene verfasst

Diese Bewertung wurde für SCD290/01 Starter-Set für Neugeborene verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration