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Klassik+ (neu)
Im Gegensatz zu anderen Flaschen ist das die klinisch erwiesene Anti-colic-System nun im Sauger integriert, damit es einfacher auf der Flasche angebracht werden kann. Wenn Ihr Baby trinkt, bewegt sich das spezielle Ventil im Sauger, um Luft in die Flasche, und nicht in den Magen Ihres Babys zu lassen.
Ausreichend Schlaf und eine ausgewogene Ernährung sind für die Gesundheit und das Wohlbefinden Ihres Babys unverzichtbar. In einer klinischen Studie wurde untersucht, ob das Design der Flaschen Auswirkungen auf das Verhalten der Babys und Kleinkinder hat. Dabei zeigte sich, dass die Philips Avent Klassik-Babyflasche gegenüber der Vergleichsflasche Unwohlsein um etwa 28 Minuten pro Tag reduziert (46 Min im Vergleich zu 74 Min, P = 0,05). Dies gilt besonders nachts.*
Das einzigartige Ventil auf dem Sauger passt sich an den Saugrhythmus Ihres Babys an. Die Milch fließt nur in der Geschwindigkeit, in der Ihr Baby trinkt. So kommt es seltener zu Überfütterung, Erbrechen, Aufstoßen und Blähungen.
4.8
von 5
20
Bewertungen
100%
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Dita1991
27/09/2020
Suisse
Großartig
Bei beiden Kindern gebraucht, immer wieder gerne. Sehr pflegeleicht und gute Qualität
Vorteile
Qualität, eifacher gebrauch
Nachteile
Keine.
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Diese Bewertung wurde für SCD373 Starter-Set für Neugeborene verfasst
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ChrisV
26/02/2017
United Kingdom
Great kit
Great kit. Perfect to get started...saves the hassle of figuring out teet sizes and means you have the larger on hand when needed. Fits perfectly into the Philips microwave steriliser. Only one dummy is supplied. Maybe two or three could be supplied to use whilst this one is being sterilised. The teet brush is handy and allows easy cleaning.
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Lalalynda
28/01/2017
United Kingdom
All you need to get started
This kit really does contain all of the bottles and teats to get you started with bottle feeding. I like the shape of the bottles, and the fact that you get two sizes. The small ones are handy for when your baby is tiny and doesn't need the big bottles, and then you can change to the larger bottles when your baby and their appetite gets bigger. The size one teats are perfect for up to 1 month, and then size 2 for a faster flow after that, so this kit is all you need for bottle-feeding up until about 6 months. I find with these bottles that my little girl is less likely to suffer from colic and trapped wind- which is so important. I also like the cleaning brush- it's the perfect size and shape for properly cleaning the whole bottle and all around the teats.
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Zwei Wochen alte Babys, die mit der Philips Avent Flasche gefüttert werden, leiden weniger unter Koliken als Babys, die mit einer herkömmlichen Flasche gefüttert werden. Zwei Wochen alte Neugeborene, die mit Avent Flaschen gefüttert wurden, neigten weniger zu Unwohlsein als Babys, die mit Flaschen eines anderen führenden Herstellers gefüttert wurden.