Eingestellt
Klinisch erwiesen: vermindert Koliken und Unwohlsein*
Das Philips Avent Klassik+-Geschenkset besteht aus einer durchsichtigen Klassik+-Flasche (125 ml), einer verzierten Klassik+-Flasche (260 ml) und zwei verzierten Schnullern mit passenden Tiermotiven.
Flaschen, Schnuller
260 ml
125 ml
ab 0 Monaten
Unser Anti-Kolik-System wurde entwickelt, damit Luft nicht in den Bauch deines Babys gelangt, um Koliken und Unwohlsein zu reduzieren. Durch das in den Sauger integrierte Ventil wird eine Vakuumbildung vermieden, während dein Baby trinkt, und die Luft wird an den Boden der Flasche zurückgeleitet. So bleibt die Luft in der Flasche und gelangt nicht in den Bauch deines Babys, was Blähungen, Koliken und Reflux verringert.
Die Anti-colic Flasche von Philips Avent sorgt für weniger Unwohlsein. Bei Babys, die mit Anti-colic Flaschen von Philips Avent gefüttert wurden, kam es – im Vergleich zu Babys, die mit einer anderen Anti-colic Flasche gefüttert wurden – zu 60 % weniger nächtlichem Unwohlsein. *
Die geriffelte Oberflächenstruktur verhindert, dass der Sauger zusammenfällt und ermöglicht so ein gleichmäßiges Trinken.
5.0
von 5
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Meneses
24/01/2018
Portugal
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Excelente, simples e eficaz. Muito útil para o bebe
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCD374/01 Conjunto de oferta da gama Classic+ verfasst
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Diese Bewertung wurde für SCD374/01 Conjunto de oferta da gama Classic+ verfasst
0 % BPA – gemäß EU-Richtlinie 10/2011
Zwei Wochen alte Babys, die mit Philips Avent Flaschen gefüttert wurden, zeigten weniger Koliken und deutlich weniger Unwohlsein in der Nacht als mit anderen Flaschen gefütterte Babys.
Das Saugerdesign verhindert nachweislich das Einschlupfen des Saugers und damit verbundenes Einsaugen von Luft – für weniger Unterbrechungen beim Füttern.
Was sind Koliken, und wie wirken sie sich auf Babys aus? Koliken werden zum Teil durch Verschlucken von Luft beim Füttern verursacht, was zu Unbehagen im Verdauungssystem des Babys führt. Zu den Symptomen zählen Weinen und Unwohlsein.