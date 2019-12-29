Nach 2 Jähriger, täglicher Nutzung gibts es zu diesem Gerät folgendes zu sagn: Das Netzteil am Kinder Gerät hatte nach ca. 1,5 Jahren einen Kabelbruch der aber eher darauf zurückzuführen ist das das Kabel 2 mal die Woche aufgerollt wurde weil die Kleine wo anders schlief. Weiters kann ich die Beschwerden der anderen Nutzer bezüglich der Akkulaufzeit des Elternteils nicht nachvollziehen, da ein Bestimmter Verschleiß bei Akkus normal ist was in diesem Fall aber absolut kein Problem darstellt da es sich nicht um einen eingebauten Akku handelt sondern lediglich um normal Akku Batterien die gegebenenfalls mit einem Aufwand von wenigen Euros getauscht werden können und fast überall erhältlich sind. Alles in allem kann man ein derartiges Gerät für den täglichen und mobilen Gebrauch kaum Nutzer- und Wartungsfreundlicher konstruieren. Wenn man nach 2 jährigem Gebrauch einmal ein Netzteil um rund 10€ (Amazon) welches durch Eigenverschulden erneuert werden musste und Akkus um nochmal rund 10€ falls nötig investieren muss kann man sich wol kaum beklagen.