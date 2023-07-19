Ich habe die Philips Avent Response Glas-Flaschen im Rahmen eines Produkttests von Philips zur Verfügung gestellt bekommen. Im Lieferungumfang enthalten waren drei Glasflaschen - zwei große (240ml) und eine kleine (120ml) mit den neuen Saugern. Die Sauger hatten unterschiedlichen Größen (Größe 2 und 3). Seitdem unsere Tochter auf der Welt ist stille ich. Wir haben uns jedoch nach 8 Wochen dazu entschieden, ihr auch die Flasche mit abgepumpter Muttermilch oder PRE zu geben, damit mein Mann auch mal einspringen kann und ich etwas flexibler bin. Seitdem erhält sie einmal am Tag, wenn mein Mann von der Arbeit kommt, die Flasche. Am Wochenende kriegt sie zweimal die Flasche. Zugegebenermaßen hatte ich etwas Angst vor einer Saugverwirrug. Sie hat von Anfang an ausschließlich die Philips Avent Flaschen akzeptiert! Deswegen waren wir gespannt, wie sie mit dem neuen Sauger zurecht kommt. Wir starteten also und unsere Tochter akzeptiert den Sauger direkt! Darüber waren wir wirklich überrascht, weil sie am Anfang sehr wählerisch war. Der Unterschied zu den alten Saugern ist, dass ausschließlich Milch kommt, wenn sie saugt. Absolut praktisch für denjenigen der die Flasche gibt, da so auch nichts daneben tropfen kann! Die Glasflaschen sind einfach super nachhaltig und perfekt zu reinigen. Wir kochen diese täglich 5 Minuten in kochendem Wasser ab. Wie manchmal bei Plastik Flaschen üblich, gibt es bei Glasflaschen keine weißen Rückstände von der Muttermilch oder PRE Milch. Im Starter Kit ist zusätzlich ein Schnuller enthalten. Auch die Philipps Avent Schnuller sind die einzigen, die unsere Tochter seit sie ca. 4 Monate ist in besonderen Situationen akzeptiert. Wir würden die Flaschen jedem empfehlen, weil es einfach super unkompliziert war, die Qualität super ist und es auch keine Saugverwirrug gab!