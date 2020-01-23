Am WE habe ich ein neues Testprodukt erhalten - Philips Avent Natural Flasche (SCF030/17), 120 ml. ⠀ Diese Marke und diese Flasche kenne ich schon seit dem ersten Kind. Obwohl bei dieser Version sehe ich ein Paar Unterschiede bzw. Vorteile. ⠀ Die einzigartige flexible #Spiraldesign des Saugers mit #Komfortkissen ermöglicht das #Baby einfacheres Trinkverfahren. Der ultraleichte Sauger imitiert die #Brustwarze und das Baby vergisst die #Brust nicht, sondern die #Flaschennahrung bleibt nur eine Ergänzung zum Stillen. ⠀ Beim ersten Kind hatte ich die ersten zwei Monate Schwierigkeiten mit Stillen und dabei verschiedenen Flaschen und #Milchpulver ausprobiert. Dank Philipsavent Flasche war mein Kind satt und glücklich. Was noch wichtiger ist dank dieser Flasche hat er verstanden was und wie er das an der Brust machen muss. Er hat seine Position und Zungenbewegung beim Saugen angepasst und ich habe sofort alle Brustwarzenprobleme vergessen. ⠀ Diesmal klappt es mit Stillen besser und bis jetzt braucht unsere 2-Monate alt Tochter keine Milchmischung. Die neue Flasche habe ich nur mit Wasser aufgefüllt. Die Tochter brauchte nur zwei Sekunden sich an der Flasche zu gewöhnen. Sie nimmt kein #Schnuller aber hat Spaß gefunden aus der neue Flasche zu trinken. ⠀ #Stillen klappt ttt immer noch problemlos und ich würde langsam mit mehr Trinken aus der #PhilipsAvent #Natural #Flasche anfangen, besonders wenn wir mit #Beikost anfangen. Danach werden wir die Flaschen von größeren Größen brauchen. ⠀ Die neue Idee mit Löchern an der Kappe finde ich auch super gut, da es eine schöne Belüftung erlaubt aber der Sauger bleibt trotzdem sauber. ⠀ Meine zwei Kinder und ich sind sehr mit der neuen Version zufrieden. Sie sind die besten! #oksanasagtok. ⠀ P.S.: Die Flasche ist einfach sauber zu machen. Ich würde aber gerne mit meiner Tochter den Philips #Handmilchpumpset mit #Sterilisator (SCD293/00) auch testen @philipsavent