Eingestellt
2 Flaschen
260 ml
Sauger mit langsamem Nahrungsfluss
ab dem 1. Monat
Der breite, brustähnlich geformte Sauger unterstützt dein Baby in einem naturnahen Trinkverhalten und erleichtert die Kombination von Stillen und Flaschenernährung.
Der Sauger verfügt über eine besonders weiche Textur, die das Gefühl an der Brust imitiert.
Ein flexibles Spiraldesign kombiniert mit unserem einzigartigen Komfortkissen ergibt einen flexiblen Sauger, der ein naturnahes Trinken ermöglicht, ohne dass der Sauger einschlupft.
Auszeichnungen
4.7
von 5
298
Bewertungen
96%
empfehlen dieses Produkt.
Tine.testet
28/09/2022
Deutschland
Verifizierter Käufer
Super
Für uns einfach die besten Flaschen weil sie der Brust am ähnlichen sind. Ich mag das Design und wie die Flaschen in der Hand liegen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF070/23 Natural-Babyflasche verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF070/23 Natural-Babyflasche verfasst
sylvie2022
22/03/2022
Deutschland
Teil der Aktion
Sehr natürlich
Die SCF033/16 Natural-Babyflasche ist ideal geeignet um die Kleinen langsam vom Stillen zu entwöhnen bzw. zum zufüttern wenn die Muttermilch nicht mehr genügt. Der Sauger ist angenehm weich und ahmt die Brust perfekt nach. Die Flasche wurde von meinem Baby sehr gut angenommen.
Vorteile
Material, Größe, Fassungsvermögen
Nachteile
Keine
Diese Bewertung wurde für SCF033/16 Natural-Babyflasche verfasst
Diese Bewertung wurde für SCF033/16 Natural-Babyflasche verfasst
Molly 16
22/03/2022
Deutschland
Teil der Aktion
Zufütternn ohne Saugverwirrung? = Avent Natural!
Seit Anfang an benutzen wir die Flaschen von Avent und sind begeistert. Die Kombination aus Stillen und Flasche klappt hervorragend. Die Flasche von Philips Avent ist die beste die es gibt. Die Flasche liegt super in der Hand und ist breit genug. Die Flasche hat eine angenehm große Öffnung, so dass sie sich gut befüllen und anschließend optimal säubern lässt. Wichtig ist auch, dass es keinen Eigengeruch hat ! Wir lieben die Sauger von Avent. Die sind ähnlich der Brustwarze und werden gut angenommen. Auf Grund der Form eignen sie sich besonders, wenn man neben dem Stillen auch mal Fläschchen geben möchte, ohne die Gefahr einer Saugverwirrung einzugehen.
Vorteile
Leichtes Reinigung, liegt gut in der Hand , kein Eigengeruch
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF033/16 Natural-Babyflasche verfasst
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Diese Bewertung wurde für SCF033/16 Natural-Babyflasche verfasst
Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
0 % BPA – gemäß EU-Richtlinie 10/2011
Was sind Koliken, und wie wirken sie sich auf Babys aus? Koliken werden zum Teil durch Verschlucken von Luft beim Füttern verursacht, was zu Unbehagen im Verdauungssystem des Babys führt. Zu den Symptomen zählen Weinen und Unwohlsein.