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  • Einfach mit Stillen kombinierbar
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Eingestellt

Philips AventNatural-Sauger

SCF041/27

4.6
| (41) Bewertungen | 92% empfehlen dieses Produkt.
Einfach mit Stillen kombinierbar
Unser ultra weicher Natural-Sauger mit flexibler Spiralform gleicht mehr der Brust. Die Komfortkissen und die natürliche Form des Saugers ermöglichen naturnahes Trinken und erleichtern die Kombination aus Stillen und Flaschenernährung
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Sehr weicher und flexibler Sauger

Einfach mit Stillen kombinierbar

  • 2 Stück

  • Nahrungsfluss für Neugeborene

  • ab 0 Monaten

Naturnahes Trinken am breiten, brustähnlich geformten Sauger

Naturnahes Trinken am breiten, brustähnlich geformten Sauger

Der breite, brustähnlich geformte Sauger unterstützt dein Baby in einem naturnahen Trinkverhalten und erleichtert die Kombination von Stillen und Flaschenernährung.

Ultraweicher Sauger imitiert das Gefühl an der Brust

Ultraweicher Sauger imitiert das Gefühl an der Brust

Der Sauger verfügt über eine besonders weiche Textur, die das Gefühl an der Brust imitiert.

Flexibles Spiraldesign mit Komfortkissen

Flexibles Spiraldesign mit Komfortkissen

Ein flexibles Spiraldesign kombiniert mit unserem einzigartigen Komfortkissen ergibt einen flexiblen Sauger, der ein naturnahes Trinken ermöglicht, ohne dass der Sauger einschlupft.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

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4.6

von 5

41

Bewertungen

92%

empfehlen dieses Produkt.

3

19/06/2021

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Tolles Produkt

Meine Tochter liebt diese Sauger, sie sind langlebig und perfekt nicht nur für Neugeborene. Sie vertragen sich super mit Stillen

Vorteile

Brustwarzenähnlich, Stillgeeignet

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF041/27 Natural-Sauger verfasst

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Diese Bewertung wurde für SCF041/27 Natural-Sauger verfasst

08/04/2021

Deutschland

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Stillen und Fläschchen geben ohne Saugverwirrung

Bei uns wird bereits das zweite Kind mit diesem Sauger groß. Bei unserer Großen hatte es mit dem Stillen nicht geklappt (keine Milch :( ... ) , dafür hat sie dieses Fläschchen super angenommen. Bei unserer kleinen hat es die ersten Wochen mit dem Stillen geklappt - das bisschen Milch, das ich hatte, konnte ich ihr geben. Dennoch musste ich immer zufüttern. Trotz des Fläschchen hat sie die Brust immer angenommen und es gab keine Saugverwirrung. Parallel stillen und füttern mit klappte bei uns ohne Probleme! Das Problem mit dem einstülpen des saugers hatte ich auch, seitdem ich beim reinigen auch besonders auf das Ventil achte und es nach einsetzen in den Ring nochmal massiere, passiert es nicht mehr. Mein einziges Problem derzeit: Lieferschwierigkeiten seit rund zwei Monaten. Wo bekomme ich den sauger 3+ m her?!

Vorteile

Stillen und Fläschchen klappt

Nachteile

Aktuell Lieferschwierigkeiten!!!

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Diese Bewertung wurde für SCF041/27 Natural-Sauger verfasst

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16/03/2021

Deutschland

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Bester Sauger für uns ist und bleibt der Avent

Wir haben viele verschiedene Fläschchen ausprobiert und sind bei dem Avent Sauger stehen geblieben. Wir benutzen den 0+ seit dem ersten Tag an bis jetzt ( 2 Monate) Wir haben auch verschiedene Pre Nahrung ausprobiert und keine Komplikationen mit dem Nahrungsfluß feststellen können. Als Tipp falls der Sauger sich mal einziehen sollte, einfach etwas drehen er hat extra ein Loch, an der Kante was sich im Idealfall oben befinden sollte.

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Diese Bewertung wurde für SCF041/27 Natural-Sauger verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. 0 % BPA – gemäß EU-Richtlinie 10/2011