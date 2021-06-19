Eingestellt
2 Stück
Nahrungsfluss für Neugeborene
ab 0 Monaten
Der breite, brustähnlich geformte Sauger unterstützt dein Baby in einem naturnahen Trinkverhalten und erleichtert die Kombination von Stillen und Flaschenernährung.
Der Sauger verfügt über eine besonders weiche Textur, die das Gefühl an der Brust imitiert.
Ein flexibles Spiraldesign kombiniert mit unserem einzigartigen Komfortkissen ergibt einen flexiblen Sauger, der ein naturnahes Trinken ermöglicht, ohne dass der Sauger einschlupft.
4.6
von 5
41
Bewertungen
92%
empfehlen dieses Produkt.
Nian08
19/06/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Tolles Produkt
Meine Tochter liebt diese Sauger, sie sind langlebig und perfekt nicht nur für Neugeborene. Sie vertragen sich super mit Stillen
Vorteile
Brustwarzenähnlich, Stillgeeignet
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF041/27 Natural-Sauger verfasst
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Lillbo82
08/04/2021
Deutschland
Stillen und Fläschchen geben ohne Saugverwirrung
Bei uns wird bereits das zweite Kind mit diesem Sauger groß. Bei unserer Großen hatte es mit dem Stillen nicht geklappt (keine Milch :( ... ) , dafür hat sie dieses Fläschchen super angenommen. Bei unserer kleinen hat es die ersten Wochen mit dem Stillen geklappt - das bisschen Milch, das ich hatte, konnte ich ihr geben. Dennoch musste ich immer zufüttern. Trotz des Fläschchen hat sie die Brust immer angenommen und es gab keine Saugverwirrung. Parallel stillen und füttern mit klappte bei uns ohne Probleme! Das Problem mit dem einstülpen des saugers hatte ich auch, seitdem ich beim reinigen auch besonders auf das Ventil achte und es nach einsetzen in den Ring nochmal massiere, passiert es nicht mehr. Mein einziges Problem derzeit: Lieferschwierigkeiten seit rund zwei Monaten. Wo bekomme ich den sauger 3+ m her?!
Vorteile
Stillen und Fläschchen klappt
Nachteile
Aktuell Lieferschwierigkeiten!!!
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Hering73
16/03/2021
Deutschland
Bester Sauger für uns ist und bleibt der Avent
Wir haben viele verschiedene Fläschchen ausprobiert und sind bei dem Avent Sauger stehen geblieben. Wir benutzen den 0+ seit dem ersten Tag an bis jetzt ( 2 Monate) Wir haben auch verschiedene Pre Nahrung ausprobiert und keine Komplikationen mit dem Nahrungsfluß feststellen können. Als Tipp falls der Sauger sich mal einziehen sollte, einfach etwas drehen er hat extra ein Loch, an der Kante was sich im Idealfall oben befinden sollte.
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Diese Bewertung wurde für SCF041/27 Natural-Sauger verfasst
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
0 % BPA – gemäß EU-Richtlinie 10/2011