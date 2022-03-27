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  • Einfach mit Stillen kombinierbar
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Eingestellt

Philips AventNatural-Sauger

SCF044/27

4.7
| (95) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.
Einfach mit Stillen kombinierbar
Unser weicher, bissfester Natural-Sauger verhindert das Einschlupfen und ist für Babys im Wachstum gedacht. Die Komfortkissen und die natürliche Form des Saugers ermöglichen naturnahes Trinken und erleichtern die Kombination aus Stillen und Flaschenernährung.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Naturnahes Trinken

Einfach mit Stillen kombinierbar

  • 2 Stück

  • Schneller Nahrungsfluss

  • ab dem 6. Monat

Naturnahes Trinken am breiten, brustähnlich geformten Sauger

Naturnahes Trinken am breiten, brustähnlich geformten Sauger

Der breite, brustähnlich geformte Sauger unterstützt dein Baby in einem naturnahen Trinkverhalten und erleichtert die Kombination von Stillen und Flaschenernährung.

Angenehm weiches Silikon, um die Bedürfnisse deines Babys zu erfüllen.

Bissfester, weicher Sauger, der die Bedürfnisse wachsender Babys erfüllt.

Flexibler, gerippter Sauger, der ein Einschlupfen verhindert

Flexibler, gerippter Sauger, der ein Einschlupfen verhindert

Die Komfortkissen und Einkerbungen im Sauger sorgen für Flexibilität und verhindern ein Einschlupfen für unterbrechungsfreies Füttern.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

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Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.7

von 5

95

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

27/03/2022

Deutschland

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Das Produkt ist sehr gut

Ich gebe 5 Sterne für dieses Produkt. Ich kann das einfach weiterempfehlen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF044/27 Natural-Sauger verfasst

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22/03/2022

Deutschland

Deutschland

Natürlich

Bei diesen tollen Saugern entstand bei meiner Kleinen keine Ablehnung der Flasche. Sie hat den SCF044/27 Natural-Saugerr sehr gut angenommen und die Säuberung ist super einfach und gründlich.

Vorteile

Material, Design, Größe

Nachteile

Keine

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Diese Bewertung wurde für SCF044/27 Natural-Sauger verfasst

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22/03/2022

Deutschland

Deutschland

Sauger ähneln der Brustwarze

Sauger ist leicht zu säubern und keine Verfärbungen

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Diese Bewertung wurde für SCF044/27 Natural-Sauger verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. 0 % BPA – gemäß EU-Richtlinie 10/2011