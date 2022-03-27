Eingestellt
2 Stück
Schneller Nahrungsfluss
ab dem 6. Monat
Der breite, brustähnlich geformte Sauger unterstützt dein Baby in einem naturnahen Trinkverhalten und erleichtert die Kombination von Stillen und Flaschenernährung.
Bissfester, weicher Sauger, der die Bedürfnisse wachsender Babys erfüllt.
Die Komfortkissen und Einkerbungen im Sauger sorgen für Flexibilität und verhindern ein Einschlupfen für unterbrechungsfreies Füttern.
4.7
von 5
95
Bewertungen
100%
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alisi30
27/03/2022
Deutschland
Teil der Aktion
Das Produkt ist sehr gut
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marcop2022
22/03/2022
Deutschland
Teil der Aktion
Natürlich
Bei diesen tollen Saugern entstand bei meiner Kleinen keine Ablehnung der Flasche. Sie hat den SCF044/27 Natural-Saugerr sehr gut angenommen und die Säuberung ist super einfach und gründlich.
Vorteile
Material, Design, Größe
Nachteile
Keine
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Mausie5
22/03/2022
Deutschland
Teil der Aktion
Sauger ähneln der Brustwarze
Sauger ist leicht zu säubern und keine Verfärbungen
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
0 % BPA – gemäß EU-Richtlinie 10/2011