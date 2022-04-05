ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40€

30 Tage Rückgaberecht

2 Jahre Garantie

Ein gesunder Lebensstil beginnt hier. Melden Sie sich an und sichern Sie sich exklusive Angebote.

Alle Serien

  • Einfach mit Stillen kombinierbar
  • Einfach mit Stillen kombinierbar

Eingestellt

Philips AventNatural-Sauger

SCF045/27

4.4
| (109) Bewertungen | 85% empfehlen dieses Produkt.
Einfach mit Stillen kombinierbar
Unser weicher, gerippter Sauger verhindert das Einschlupfen und ist für Babys im Wachstum gedacht. Die Komfortkissen und die natürliche Form des Saugers ermöglichen naturnahes Trinken und erleichtern die Kombination aus Stillen und Flaschenernährung.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Naturnahes Trinken

Einfach mit Stillen kombinierbar

  • 2 Stück

  • Variabler Nahrungsfluss

  • ab dem 3. Monat

Naturnahes Trinken am breiten, brustähnlich geformten Sauger

Naturnahes Trinken am breiten, brustähnlich geformten Sauger

Der breite, brustähnlich geformte Sauger unterstützt dein Baby in einem naturnahen Trinkverhalten und erleichtert die Kombination von Stillen und Flaschenernährung.

Angenehm weiches Silikon, um die Bedürfnisse deines Babys zu erfüllen.

Bissfester, weicher Sauger, der die Bedürfnisse wachsender Babys erfüllt.

Flexibler, gerippter Sauger, der ein Einschlupfen verhindert

Flexibler, gerippter Sauger, der ein Einschlupfen verhindert

Die Komfortkissen und Einkerbungen im Sauger sorgen für Flexibilität und verhindern ein Einschlupfen für unterbrechungsfreies Füttern.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.4

von 5

109

Bewertungen

85%

empfehlen dieses Produkt.

05/04/2022

Deutschland

Deutschland

Perfekte Form

Mein Sohn ist sehr wählerisch, was den passenden Saugaufsatz betrifft. Er nimmt nur eine einzige Sorte Schnuller und somit war es eine Herausforderung eine passende Flasche für ihn zu finden um das Stillen zu unterstützen. Dieser 2er Aufsatz von Avent hat er auf Anhieb angenommen. Beim Trinken verschluckt er sich nicht und schluckt wenig bis keine Luft dabei. Der Aufsatz ist schnell auseinander zu nehmen und leicht zu reinigen. Nachdem er nun öfter sehr zuverlässig und schnell aus diesem Sauger getrunken hat habe ich mir direkt noch ein paar weitere gekauft. Ich empfehle dieses Produkt definitiv weiter.

Vorteile

Leichte Reinigung, kein Verschlucken

Nachteile

Keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF043/27 Natural-Sauger verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF043/27 Natural-Sauger verfasst

22/03/2022

Deutschland

Deutschland

Nie wieder andere Marke!

Wir lieben die Sauger von Avent. Die sind ähnlich der Brustwarze und werden gut angenommen. Auf Grund der Form eignen sie sich besonders, wenn man neben dem Stillen auch mal Fläschchen geben möchte, ohne die Gefahr einer Saugverwirrung einzugehen.

Vorteile

Ähnlich der Brustwarzen

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF043/27 Natural-Sauger verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF043/27 Natural-Sauger verfasst

22/03/2022

Deutschland

Deutschland

Sehr natürlich

Der SCF043/27 Natural-Sauger ist ideal geeignet, um die Kleinen langsam vom Stillen zu entwöhnen bzw. zum zufüttern wenn die Muttermilch nicht mehr genügt. Der Sauger ist angenehm weich und ahmt die Brust perfekt nach.

Vorteile

Material, Größe

Nachteile

Keine

Diese Bewertung wurde für SCF043/27 Natural-Sauger verfasst

Diese Bewertung wurde für SCF043/27 Natural-Sauger verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration
Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. 0 % BPA – gemäß EU-Richtlinie 10/2011