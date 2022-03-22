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  • Einfach mit Stillen kombinierbar
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Eingestellt

Philips AventNatural-Babyflasche aus Glas

SCF051/17

4.6
| (51) Bewertungen | 96% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Einfach mit Stillen kombinierbar
Unsere Natural-Babyflasche mit ultraweichem Sauger ähnelt der Brust. Der breite brustähnliche Sauger mit flexiblem Spiraldesign und Komfortkissen ermöglicht naturnahes Trinken für eine problemlose Kombination von Stillen und Flaschenernährung.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Kompatible Produkte
Generalüberholter schneller Flaschenwärmer

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SCF355/00R1

Naturnahes Trinken

Einfach mit Stillen kombinierbar

  • 1 Flasche

  • 120 ml

  • Sauger für Neugeborene

  • ab 0 Monaten

Ultraweicher Sauger imitiert das Gefühl an der Brust

Ultraweicher Sauger imitiert das Gefühl an der Brust

Der Sauger verfügt über eine besonders weiche Textur, die das Gefühl an der Brust imitiert.

Naturnahes Trinken am breiten, brustähnlich geformten Sauger

Naturnahes Trinken am breiten, brustähnlich geformten Sauger

Der breite, brustähnlich geformte Sauger unterstützt dein Baby in einem naturnahen Trinkverhalten und erleichtert die Kombination von Stillen und Flaschenernährung.

Flexibles Spiraldesign mit Komfortkissen

Flexibles Spiraldesign mit Komfortkissen

Ein flexibles Spiraldesign kombiniert mit unserem einzigartigen Komfortkissen ergibt einen flexiblen Sauger, der ein naturnahes Trinken ermöglicht, ohne dass der Sauger einschlupft.

Technische Daten

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Auszeichnungen

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4.6

von 5

51

Bewertungen

96%

empfehlen dieses Produkt.

2
1

22/03/2022

Deutschland

Deutschland

Tolle Flasche

Die SCF051/17 Natural-Babyflasche aus Glas liegt gut in der Hand. Mein Kind hat sie direkt gerne angenommen. Die Reinigung ist unkompliziert. Durch die Markierungen lässt sich die Milch sehr genau nach Anweisungen zubereiten. Die Flasche ist bestens zum zufüttern , neben dem stillen geeignet.

Vorteile

Größe, leicht zu Reinigen, Sauger

Nachteile

Keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF051/17 Natural-Babyflasche aus Glas verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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15/03/2022

Deutschland

Deutschland

Sehr leicht zu reinigen

Ich hatte bei meiner ersten Tochter auch schon die Avent flaschen . Sie sind sehr leicht zu reinigen und die glas version punktet nochmals da es nach zu offtem wachen nicht verfärbt. Ich kann die nur empfehlen .

Vorteile

Leichte Reinigung, handlich

Nachteile

Die großen Flaschen sind oftmals schwer und gehen leicht kaputt

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF051/17 Natural-Babyflasche aus Glas verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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10/03/2022

Deutschland

Deutschland

Avent Natural

Ich durfte im Zuge des Produktestes ein Avent Natural Glas mit dem neuen Saugeraufsatz testen. Ich war mit dieses Testprodukt sehr zufrieden. Die Verarbeitung des Material war ohne Beanstandung. Der "Becher" war aus dicken Gas was sehr gut und der Gand liegt und sich ganz gut nach dem benutzen reinigen ließ. Die verschieden große Sauger Aufsätze hat unser Baby sehr gut angenommen. Ich kann dieses Produkt sehr empfehlen.

Vorteile

Einfaches reinigen, einfaches wechseln des Saugeraufsatzes

Nachteile

Relativ schwer

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF051/17 Natural-Babyflasche aus Glas verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. 0 % BPA – gemäß EU-Richtlinie 10/2011

  2. Was sind Koliken, und wie wirken sie sich auf Babys aus? Koliken werden zum Teil durch Verschlucken von Luft beim Füttern verursacht, was zu Unbehagen im Verdauungssystem des Babys führt. Zu den Symptomen zählen Weinen und Unwohlsein.