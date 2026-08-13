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20% Rabatt mit Code* B2R20
Eingestellt
SCF075/00
Entwickelt für Neugeborene
Kiefergerecht und BPA-frei
Bulk
0 bis 2 Monate
Unser Schnuller für Neugeborene wurde speziell für kleine Münder und Gesichter konzipiert. Das leichte, ringlose Design macht ihn zum idealen ersten Schnuller für Babys bis 6 Monate. Die Form und Größe des Saugers hilft Ihrem Baby, ganz einfach zu Philips Avent ultra air und ultra soft Schnullern zu wechseln, sodass die natürlichen Bedürfnisse Ihres Babys beim Saugen stets erfüllt werden.
Wir haben Eltern gefragt, wie ihre Kinder auf unsere strukturierten Silikonsauger reagieren. 98 % gaben an, dass ihr Baby die Philips Avent ultra Schnuller akzeptiert.
Unsere kiefergerechten, symmetrischen und weichen Sauger aus Silikon sind für eine natürliche Dentalentwicklung ausgelegt.
Bewertungen
Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
Der US-Verbrauchertest von 2023 bestätigt, dass 98 % der Teilnehmer den strukturierten Philips Avent Sauger, der in unseren Ultra-Schnullern verwendet wird, akzeptieren (n=201).
Aus hygienischen Gründen sollten die Schnuller alle vier Wochen ausgetauscht werden.