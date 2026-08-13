Beruhigung von Neugeborenen ab Tag 1

Ein sicheres Gefühl beim Beruhigen vom ersten Tag an. Der Philips Avent ultra start Schnuller wurde speziell für den kleinen Mund Ihres Neugeborenen entwickelt und kann bis zum Alter von sechs Monaten sicher verwendet werden. Egal, wer sich um Ihr Baby kümmert, Komfort und Fürsorge sind in der Nähe!