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Eingestellt

Philips Avent Sootherultra start

SCF075/00

Beruhigung von Neugeborenen ab Tag 1
Ein sicheres Gefühl beim Beruhigen vom ersten Tag an. Der Philips Avent ultra start Schnuller wurde speziell für den kleinen Mund Ihres Neugeborenen entwickelt und kann bis zum Alter von sechs Monaten sicher verwendet werden. Egal, wer sich um Ihr Baby kümmert, Komfort und Fürsorge sind in der Nähe!
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Klein und leicht für den perfekten Sitz

Beruhigung von Neugeborenen ab Tag 1

  • Entwickelt für Neugeborene

  • Kiefergerecht und BPA-frei

  • Bulk

  • 0 bis 2 Monate

Leichter Schnuller für Neugeborene, der bis zum Alter von 6 Monaten sicher verwendet werden kann

Leichter Schnuller für Neugeborene, der bis zum Alter von 6 Monaten sicher verwendet werden kann

Unser Schnuller für Neugeborene wurde speziell für kleine Münder und Gesichter konzipiert. Das leichte, ringlose Design macht ihn zum idealen ersten Schnuller für Babys bis 6 Monate. Die Form und Größe des Saugers hilft Ihrem Baby, ganz einfach zu Philips Avent ultra air und ultra soft Schnullern zu wechseln, sodass die natürlichen Bedürfnisse Ihres Babys beim Saugen stets erfüllt werden.

98%-ige Annahme des Saugers*

98%-ige Annahme des Saugers*

Wir haben Eltern gefragt, wie ihre Kinder auf unsere strukturierten Silikonsauger reagieren. 98 % gaben an, dass ihr Baby die Philips Avent ultra Schnuller akzeptiert.

Optimal für eine gesunde Dentalentwicklung

Optimal für eine gesunde Dentalentwicklung

Unsere kiefergerechten, symmetrischen und weichen Sauger aus Silikon sind für eine natürliche Dentalentwicklung ausgelegt.

Technische Daten

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. Der US-Verbrauchertest von 2023 bestätigt, dass 98 % der Teilnehmer den strukturierten Philips Avent Sauger, der in unseren Ultra-Schnullern verwendet wird, akzeptieren (n=201).

  2. Aus hygienischen Gründen sollten die Schnuller alle vier Wochen ausgetauscht werden.