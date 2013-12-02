Eingestellt
6 bis 18 Monate
Für ein leichtes Entfernen des Philips Avent Schnullers zu jeder Zeit
Die flachen, tropfenförmigen und symmetrischen Philips Avent Sauger, die die natürliche Entwicklung von Gaumen, Zähnen und Zahnfleisch Ihres Babys berücksichtigen, auch wenn der Schnuller verkehrt herum im Mund liegt.
Der Philips Avent Silikonsauger ist geschmacks- und geruchsneutral und wird daher von Ihrem Baby leichter angenommen. Das Silikon ist glatt, transparent, einfach zu reinigen und wird nicht klebrig. Der Sauger ist stabil, langlebig, form- und farbfest.
5.0
von 5
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Bewertung
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Elo82
02/12/2013
France
Ce produit est pratique
Ma fille utilise ces sucettes depuis ces 6 mois. Elles sont juste pratiques. Elles ne marquent pas sur la peau pour les enfants qui bavent beaucoup et ne sentent pas. L'anneau permet une préhension facile pour le bébé qui joue avec et peut la mettre et l'enlever à sa convenance. Les couleurs sont très sympa. Excellent produit que je recommande à tous ceux qui cherchent des sucettes de bonnes qualités.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF133/32 Sucettes aérées Tendance verfasst
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.