Eingestellt
Perfekter Sitz für Ihr Neugeborenes
0 bis 2 Monate
Kiefergerecht und BPA-frei
Doppelpack
Das Saugerschild des Mini-Schnullers ist besonders klein und leicht für Babys bis zu 2 Monate.
Babys wissen, was Sie möchten! Wir haben Mütter gefragt, wie Ihre Kinder auf Philips Avent Sauger reagieren und 9 von 10 Babys nehmen unsere Schnuller an.*
Unser weicher Silikonsauger hat eine symmetrische Form, welche sich Gaumen, Zahnfleisch und Zähnen deines Babys während des Wachstums anpasst.
4.4
von 5
14
Bewertungen
86%
empfehlen dieses Produkt.
Emmy 87
19/10/2022
Deutschland
Das Produkt ist perfekt für Neugeborene
Das Produkt ist von der Größe her perfekt für Neugeborene. Finde es sehr schade das es die nicht mehr gibt. Wollte die gerne wieder kaufen für unser Baby das unterwegs ist.
Vorteile
Klein und perfekter Sitz
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF151/03 Mini-Schnuller verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF151/03 Mini-Schnuller verfasst
Lotta2017
24/10/2017
Deutschland
Super für den Anfang
unsere Maus jetzt 10 Wochen alt hat bis heute diese kleinen Schnulli benutzt aber solangsam hinterlassen Sie Abdrücke auf den kleinen Wangen und haben andere nu in Gebrauch auch von Avent auch die kleinste Größe aber größeres Schild.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF151/02 Mini-Schnuller verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF151/02 Mini-Schnuller verfasst
lisaeva80
21/04/2020
Italia
simpatica mela
Prima di acquistare questo ciuccio ho letto una marea di recensioni su internet e ho scelto lui perché lo definivano migliore. L'ho comprato ancora prima che nascesse mio bambino e nel momento del bisogno non mi ha tradito. L'ha accettato subito e non ne voleva altri.
Vorteile
piccoli dimensioni, simpatico design, cappuccio di protezione
Nachteile
Non ne ho trovati
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF151/00 Succhietto Mini verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF151/00 Succhietto Mini verfasst
Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
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Aus hygienischen Gründen sollten die Schnuller alle vier Wochen ausgetauscht werden.
Die weltweit führende Schnullermarke
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Online mit 100 Müttern getestet, Vereinigtes Königreich 2012