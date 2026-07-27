Eingestellt
SCF176/21
3 bis 6 Monate
BPA-frei
Die flachen, tropfenförmigen und symmetrischen Philips Avent Sauger, die die natürliche Entwicklung von Gaumen, Zähnen und Zahnfleisch Ihres Babys berücksichtigen, auch wenn der Schnuller verkehrt herum im Mund liegt.
Der Philips Avent Silikonsauger ist geschmacks- und geruchsneutral und wird daher von Ihrem Baby leichter angenommen. Das Silikon ist glatt, transparent, einfach zu reinigen und wird nicht klebrig. Der Sauger ist stabil, langlebig, form- und farbfest.
Hält sterilisierte Sauger hygienisch sauber
Bewertungen
Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
Hängen Sie Ihrem Kind den Schnuller nicht um den Hals, da es sich daran strangulieren kann.
9 von 10 Babys nehmen den Philips Avent Schnuller an. (Online zusammen mit 100 Müttern getestet, Vereinigtes Königreich 2012)