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  • Einfache Beruhigung zur Schlafenszeit
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Eingestellt

Philips AventSchnuller für die Nacht

SCF176/22

2.6
| (27) Bewertungen
Einfache Beruhigung zur Schlafenszeit
Beruhigen Sie Ihr Baby zur Schlafenszeit mit dem Philips Avent Klassik Night Time Schnuller: Der leuchtende Sicherheitsring macht es einfacher, ihn im Dunkeln zu finden. Der kiefergerecht geformte und weiche Sauger trägt zur natürlichen Zahnentwicklung Ihres Kindes während des Schlafens bei.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Einzigartiger Sicherheitsring, der im Dunkeln leuchtet

Einfache Beruhigung zur Schlafenszeit

  • Mit Ring, der im Dunkeln leuchtet

  • 6 bis 18 Monate

  • Kiefergerecht und BPA-frei

  • Doppelpack

Gut sichtbarer, leuchtender Sicherheitsring

Gut sichtbarer, leuchtender Sicherheitsring

Wir wissen, wie wichtig es ist, dass Ihr Kind schnell wieder einschläft. Dank unseres einzigartigen, im Dunkeln leuchtenden Sicherheitsrings finden Sie diesen Schnuller schnell wieder, ohne das Licht einschalten zu müssen.*

Entwickelt für eine natürliche Dentalentwicklung

Entwickelt für eine natürliche Dentalentwicklung

Unser weicher Silikonsauger hat eine symmetrische Form, welche sich Gaumen, Zahnfleisch und Zähnen Ihres Babys während des Wachstums anpasst.

Hergestellt in unserem preisgekrönten Standort in Großbritannien

Hergestellt in unserem preisgekrönten Standort in Großbritannien

Du kannst darauf vertrauen, dass das Wohlbefinden deines Kindes in guten Händen ist. Dieser Schnuller wurde in unserem preisgekrönten Standort in Großbritannien hergestellt.*

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

2.6

von 5

27

Bewertungen

13/10/2018

Italia

Italia

Domanda

Il mio bimbo adora solo questi succhietti, ma possono essere utilizzati solo in un verso quelli per la notte?

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF176/24 Succhietto Night Time verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF176/24 Succhietto Night Time verfasst

01/04/2017

España

España

Muy original lque la anilla brille en la oscuridad

Mi niña utilizaba otra marca y no había quien se la quitara y tengo que deciros que estos chupetes le han gustado mucho. A nosotros los papás también nos han gustado por las anillas que brilllan en la oscuridad y facilitan encontrarlo y los capuchones para guardarlos por lo que lo hace más higiénico.

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Diese Bewertung wurde für SCF176/24 Chupete nocturno verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF176/24 Chupete nocturno verfasst

28/12/2016

Italia

Italia

I ciucci avent ve li raccomando

Mio figlio ora quasi 11 mesi e li uso da quando è nato. Ho sia quelli semplici che quelli che si illuminano la notte. Mi piace molto il design e i disegni che hanno questi ciucci. E mio figlio prende solo questi tipi di ciucci gli altri non gli piacciono.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF176/22 Succhietto Night Time verfasst

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Diese Bewertung wurde für SCF176/22 Succhietto Night Time verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. Halten Sie den Leuchtring vor der Verwendung unter eine Lichtquelle.

  2. Die weltweit führende Schnullermarke

  3. Aus hygienischen Gründen sollten die Schnuller alle vier Wochen ausgetauscht werden.

  4. Unser Sortiment unterstützt Mütter und Babys in jeder Entwicklungsphase.

  5. Hersteller des Jahres 2014