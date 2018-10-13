Eingestellt
SCF176/24
Mit Ring, der im Dunkeln leuchtet
6 bis 18 Monate
Kiefergerecht und BPA-frei
Doppelpack
Wir wissen, wie wichtig es ist, dass Ihr Kind schnell wieder einschläft. Dank unseres einzigartigen, im Dunkeln leuchtenden Sicherheitsrings finden Sie diesen Schnuller schnell wieder, ohne das Licht einschalten zu müssen.*
Unser weicher Silikonsauger hat eine symmetrische Form, welche sich Gaumen, Zahnfleisch und Zähnen Ihres Babys während des Wachstums anpasst.
Du kannst darauf vertrauen, dass das Wohlbefinden deines Kindes in guten Händen ist. Dieser Schnuller wurde in unserem preisgekrönten Standort in Großbritannien hergestellt.*
2.6
von 5
27
Bewertungen
Concy
13/10/2018
Italia
Domanda
Il mio bimbo adora solo questi succhietti, ma possono essere utilizzati solo in un verso quelli per la notte?
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Diese Bewertung wurde für SCF176/24 Succhietto Night Time verfasst
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Carlotaandmami
01/04/2017
España
Muy original lque la anilla brille en la oscuridad
Mi niña utilizaba otra marca y no había quien se la quitara y tengo que deciros que estos chupetes le han gustado mucho. A nosotros los papás también nos han gustado por las anillas que brilllan en la oscuridad y facilitan encontrarlo y los capuchones para guardarlos por lo que lo hace más higiénico.
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Diese Bewertung wurde für SCF176/24 Chupete nocturno verfasst
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marina
28/12/2016
Italia
I ciucci avent ve li raccomando
Mio figlio ora quasi 11 mesi e li uso da quando è nato. Ho sia quelli semplici che quelli che si illuminano la notte. Mi piace molto il design e i disegni che hanno questi ciucci. E mio figlio prende solo questi tipi di ciucci gli altri non gli piacciono.
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Diese Bewertung wurde für SCF176/22 Succhietto Night Time verfasst
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
Halten Sie den Leuchtring vor der Verwendung unter eine Lichtquelle.
Die weltweit führende Schnullermarke
Aus hygienischen Gründen sollten die Schnuller alle vier Wochen ausgetauscht werden.
Unser Sortiment unterstützt Mütter und Babys in jeder Entwicklungsphase.
Hersteller des Jahres 2014