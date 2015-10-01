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  • Maximale Luftzirkulation für empfindliche Haut; BPA-frei
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Eingestellt

Philips AventFreeflow Beruhigungssauger

SCF178/14

4.1
| (11) Bewertungen | 80% empfehlen dieses Produkt.
Maximale Luftzirkulation für empfindliche Haut; BPA-frei
Die kiefergerecht geformten, weichen und symmetrischen Philips AVENT Sauger SCF178/14 sorgen für eine natürliche Entwicklung von Gaumen, Zähnen und Zahnfleisch. Alle AVENT Beruhigungssauger bestehen aus Silikon und sind geruchs- und geschmacksneutral. Änderungen der Farben vorbehalten.
Alle Vorteile anzeigen

Sechs Löcher im Saugerschild sorgen für einen optimalen Komfort für Ihr Baby

Maximale Luftzirkulation für empfindliche Haut; BPA-frei

  • 6-18 Monate

  • BPA-frei

Zusätzliche Luftlöcher lassen die Haut deines Babys atmen

Zusätzliche Luftlöcher lassen die Haut deines Babys atmen

Haut muss Atmen, insbesondere die Haut deines Kindes. Unser Saugerschild verfügt über 6 Luftlöcher für zusätzlichen Luftstrom, um Hautreizungen zu vermeiden.

Entwickelt für eine natürliche Dentalentwicklung

Entwickelt für eine natürliche Dentalentwicklung

Unser weicher Silikonsauger hat eine symmetrische Form, welche sich Gaumen, Zahnfleisch und Zähnen deines Babys während des Wachstums anpasst.

Hergestellt in unserem preisgekrönten Standort in Großbritannien

Hergestellt in unserem preisgekrönten Standort in Großbritannien

Du kannst darauf vertrauen, dass das Wohlbefinden deines Kindes in guten Händen ist. Dieser Schnuller wurde in unserem preisgekrönten Standort in Großbritannien hergestellt.*

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.1

von 5

11

Bewertungen

80%

empfehlen dieses Produkt.

4
2

01/10/2015

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Einwandfrei

Tut was es soll. Unsere Kleine beutzt die Teile ohne Probleme. Auch lassen sich die Sauger enwandferei reinigen. Tips: Die Kunstoffabdeckungen nicht wegschmeissen. Diess ersetzen sehr schön und platzsparend ein Etui. Die Kunstoffkästchen kann man bei vorsichtigem entfernen deer Sticker auch als Transport- / Sammel-Etui verwenden. Ob die Sauger der Mitbewerber besser sind, können wir nicht beurteilen. Da wir aber alles von Avent gekauft haben sind wir mit der Entscheidung nach wie vor zufriedenund würde auch immer wieder darauf zurückgreifen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF178/26 Freeflow Schnuller verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF178/26 Freeflow Schnuller verfasst

15/03/2013

Deutschland

Deutschland

Würde ich immer wieder kaufen

Für uns gibt es keine besseren Schnuller: + schlichtes Design + praktischer Greifring + Schutzkappe für unterwegs, einfach super + das Baby kann sich den Schnulli selbst in den Mund stecken, da es egal ist wie herum der Schnuller im Mund ist, so muß man als Eltern nicht ständig danebenstehen und den Schnulli richtig drehen

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF178/23 Freeflow Schnuller verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF178/23 Freeflow Schnuller verfasst

15/03/2013

Deutschland

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Würde ich immer wieder kaufen

Für uns gibt es keine besseren Schnuller: + schlichtes Design + praktischer Greifring + Schutzkappe für unterwegs, einfach super + das Baby kann sich den Schnulli selbst in den Mund stecken, da es egal ist wie herum der Schnuller im Mund ist, so muß man als Eltern nicht ständig danebenstehen und den Schnulli richtig drehen

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF178/23 Freeflow Schnuller verfasst

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