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  • Frische Luft für empfindliche Haut
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Eingestellt

Philips AventFreeflow Schnuller

SCF180/23

4.6
| (17) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.
Frische Luft für empfindliche Haut
Der Philips Avent Freeflow Schnuller lässt die Haut Ihres Babys atmen. Das Saugerschild verfügt über 6 Luftlöcher für zusätzliche Luftströme, um Hautreizungen zu vermeiden. Der kiefergerecht geformte und weiche Sauger wurde so geformt, dass er die natürliche Zahnentwicklung Ihres Kindes nicht beeinträchtigt.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Zusätzliche Luftlöcher lassen die Haut atmen

Frische Luft für empfindliche Haut

  • Beruhigung mit frischer Luft

  • 0 bis 6 Monate

  • Kiefergerecht und BPA-frei

  • Doppelpack

Zusätzliche Luftlöcher lassen die Haut Ihres Babys atmen

Zusätzliche Luftlöcher lassen die Haut Ihres Babys atmen

Haut muss Atmen, insbesondere die Haut Ihres Kindes. Unser Saugerschild verfügt über 6 Luftlöcher für zusätzlichen Luftstrom, um Hautreizungen zu vermeiden.

9 von 10 Babys nehmen unsere Schnuller an*

9 von 10 Babys nehmen unsere Schnuller an*

Babys wissen, was Sie möchten! Wir haben Mütter gefragt, wie Ihre Kinder auf Philips Avent Sauger reagieren und 9 von 10 Babys nehmen unsere Schnuller an.*

Entwickelt für eine natürliche Dentalentwicklung

Entwickelt für eine natürliche Dentalentwicklung

Unser weicher Silikonsauger hat eine symmetrische Form, welche sich Gaumen, Zahnfleisch und Zähnen deines Babys während des Wachstums anpasst.

Technische Daten

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Bewertungen

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4.6

von 5

17

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

3
1

17/06/2014

Deutschland

Deutschland

Ein Schnuller, der hält, was er verspricht

Zur Geburt bekommt man die verschiedensten Schnuller geschenkt, von jeder erdenklichen Marke mindestens zwei Stück.. Wir haben alle ausprobiert und uns dann für die von avent entschieden.. Bei anderen Saugern hatte mein Kind einen Abdruck um den Mund herum und war teilweise rot .. Bei den Schnullern von avent passiert dies nicht.. Und was ich besonders toll finde ist, dass man den Schnuller nicht falsch herum in den Mund stecken kann, das ist besonders nachts toll, wenn man selbst im Halbschlaf ist und da mein Sohn sich den Schnuller mittlerweile selbst aus dem Mund zieht und wieder rein steckt, steckt er ihn auch immer richtig herum rein. Der Schnuller wird nicht porös und es lösen sich keine Teile, das Design ist toll und auch die leuchtenden Schnuller für nachts benutzen wir. Ich werde keine anderen Schnuller mehr testen, da dieser einfach einzigartig ist und mein Sohn super damit zurecht kommt. Ich finde übrigens nicht, dass er der Brustwarze nachempfunden ist, das ist allerdings kein Schnuller meiner Meinung nach. Die Brustwarze ist Brustwarze und der Schnuller eben Schnuller.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF180/24 Freeflow Schnuller verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF180/24 Freeflow Schnuller verfasst

10/10/2012

Deutschland

Deutschland

Super Form ,die Babys nehmen diesen am aller liebsten!!!

Die form des Schnullers ist der Brustwarze sehr gut nach empfunden und der Rest passt sich dem Mund gut an . Es spielt keine Rolle wierum er benutzt wird, es ist genügent freiraum für die Nase da. Das Baby wird sofort Ruhig und Ausgelassen. Wenn man die Nuckel bestellt kann man keine Farbe auswählen ( Schlecht wenn mein Junge ein Rosa und Lila Sauger bekommt).

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF180/23 Freeflow Schnuller verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF180/23 Freeflow Schnuller verfasst

19/04/2017

United Kingdom

United Kingdom

Verifizierter Käufer

Excellent product

[Employee of philipsglobal] My daughter in law loves these products not only for the natural development of her daughter growth on teeth and gums, she likes the transparent plates and they don't look too big for baby's mouth, she also loves the designs. Both Mother and baby are happy.

Diese Bewertung wurde für SCF180/24 Freeflow soothers verfasst

Diese Bewertung wurde für SCF180/24 Freeflow soothers verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. Die weltweit führende Schnullermarke

  2. Aus hygienischen Gründen sollten die Schnuller alle vier Wochen ausgetauscht werden.

  3. Unser Sortiment unterstützt Mütter und Babys in jeder Entwicklungsphase.

  4. Online mit 100 Müttern getestet, Vereinigtes Königreich 2012

  5. Hersteller des Jahres 2014