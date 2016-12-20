Für mehr Komfort
0 bis 6 Monate
Kiefergerecht und BPA-frei
Doppelpack
Babys wissen, was Sie möchten! Wir haben Mütter gefragt, wie Ihre Kinder auf Philips Avent Sauger reagieren und 9 von 10 Babys nehmen unsere Schnuller an.*
Unser weicher Silikonsauger hat eine symmetrische Form, welche sich Gaumen, Zahnfleisch und Zähnen deines Babys während des Wachstums anpasst.
Du kannst darauf vertrauen, dass das Wohlbefinden deines Kindes in guten Händen ist. Dieser Schnuller wurde in unserem preisgekrönten Standort in Großbritannien hergestellt.*
4.5
von 5
129
Bewertungen
97%
empfehlen dieses Produkt.
München1978
20/12/2016
Deutschland
Super Schnuller!
Unsere Tochter wollte die ersten paar Monate keinen Schnuller annehmen, bis wir den Avent Schnuller fanden. Seitdem hat sie nur diese und sie liebt sie! Wir sind inzwischen bei dem Avent Schnuller für ältere Babies (6-18 Monate) und auch dieser wird gerne jede Nacht in Einsatz gebracht.
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Diese Bewertung wurde für SCF172/52 Klassischer Schnuller verfasst
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MamaMa
01/04/2016
Deutschland
Babys Liebling
Ich habe sämtliche Beruhigungssauger gekauft, die man kaufen kann und genau diesen liebt mein Baby!
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Diese Bewertung wurde für SCF172/50 Klassischer Schnuller verfasst
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Coollady
01/08/2019
United Kingdom
Teil der Aktion
Fabulous comforter
My baby has really taken to these comforters, the shape and size seem to be perfect for her. In the past she has not really got on with different brands I have tried do these were a god send. They help to settle her after a feed and get her back to sleep in mins
Vorteile
Great shape
Nachteile
None
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Diese Bewertung wurde für SCF182/12 Classic soother verfasst
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
Die weltweit führende Schnullermarke
Aus hygienischen Gründen sollten die Schnuller alle vier Wochen ausgetauscht werden.
Hersteller des Jahres 2014
Online mit 100 Müttern getestet, Vereinigtes Königreich 2012
Unser Sortiment unterstützt Mütter und Babys in jeder Entwicklungsphase.