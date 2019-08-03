Eingestellt
Mit bissfestem Sauger
ab dem 18. Monat
Kiefergerecht und BPA-frei
Doppelpack
Der bissfeste Sauger dieses Schnullers wurde speziell für ältere Kinder entwickelt.*
Haut muss Atmen, insbesondere die Haut deines Kindes. Unser Saugerschild verfügt über 6 Luftlöcher für zusätzlichen Luftstrom, um Hautreizungen zu vermeiden.
Du kannst darauf vertrauen, dass das Wohlbefinden deines Kindes in guten Händen ist. Dieser Schnuller wurde in unserem preisgekrönten Standort in Großbritannien hergestellt.*
4.4
von 5
37
Bewertungen
88%
empfehlen dieses Produkt.
Corazon
03/08/2019
Deutschland
Avent Schnuller
Wir, und auch alle unsere Freunde, nutzen die Avent Schnuller in allen Größen für unsere Kinder. Sie sind aus dem Alltag nicht wegzudenken und wir sind sehr zufrieden. Allerdings muss man sagen, dass wir ziemlich enttäuscht sind von dem Design. Andere Firmen haben gerade deutlich süßere Motive. Vor allem bei den Größen ab 8 Monaten ist fast nichts schönes bei den Freeflow Schnullern dabei.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF186/24 Freeflow Schnuller verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF186/24 Freeflow Schnuller verfasst
mumoftwo
19/12/2016
United Kingdom
fun design
still use for my daughter at night and we both really like the designs.
Diese Bewertung wurde für SCF186/23 Freeflow soothers verfasst
Diese Bewertung wurde für SCF186/23 Freeflow soothers verfasst
Dadweaningtoddler
16/12/2016
United Kingdom
Daughter still likes for sleeping
My daughrter still finds these very comfortable and helps her sleep
Diese Bewertung wurde für SCF186/23 Freeflow soothers verfasst
Diese Bewertung wurde für SCF186/23 Freeflow soothers verfasst
Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
Die weltweit führende Schnullermarke
Dieser Schnuller sollte nicht als Beißring verwendet werden. Widerstandsfähig gegen gelegentliches Beißen.
Aus hygienischen Gründen sollten die Schnuller alle vier Wochen ausgetauscht werden.
Unser Sortiment unterstützt Mütter und Babys in jeder Entwicklungsphase.
Hersteller des Jahres 2014