ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40€

30 Tage Rückgaberecht

2 Jahre Garantie

Ein gesunder Lebensstil beginnt hier. Melden Sie sich an und sichern Sie sich exklusive Angebote.

Alle Serien

  • Unterstützt die Entwicklung Ihres Kindes
  • Unterstützt die Entwicklung Ihres Kindes
  • Unterstützt die Entwicklung Ihres Kindes
  • Unterstützt die Entwicklung Ihres Kindes
  • Unterstützt die Entwicklung Ihres Kindes
  • Unterstützt die Entwicklung Ihres Kindes
  • Unterstützt die Entwicklung Ihres Kindes
  • Unterstützt die Entwicklung Ihres Kindes

Eingestellt

Philips AventFreeflow Schnuller

SCF186/25

4.4
| (37) Bewertungen | 88% empfehlen dieses Produkt.
Unterstützt die Entwicklung Ihres Kindes
Der Philips Avent Schnuller für Babys ab 18 Monaten unterstützt die Entwicklung Ihres Kindes und ist für wechselnde Trostbedürfnisse geeignet. Sein bissfester Sauger sorgt für eine natürliche Entwicklung von Zähnen und Zahnfleisch und bietet gleichzeitig Komfort. Er ist in verschiedenen verspielten Designs und Farben verfügbar.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Bissfester Sauger

Unterstützt die Entwicklung Ihres Kindes

  • Mit bissfestem Sauger

  • ab dem 18. Monat

  • Kiefergerecht und BPA-frei

  • Doppelpack

Bissfester Sauger für Ihr Kleinkind

Bissfester Sauger für Ihr Kleinkind

Der bissfeste Sauger dieses Schnullers wurde speziell für ältere Kinder entwickelt.*

Zusätzliche Luftlöcher lassen die Haut deines Babys atmen

Zusätzliche Luftlöcher lassen die Haut deines Babys atmen

Haut muss Atmen, insbesondere die Haut deines Kindes. Unser Saugerschild verfügt über 6 Luftlöcher für zusätzlichen Luftstrom, um Hautreizungen zu vermeiden.

Hergestellt in unserem preisgekrönten Standort in Großbritannien

Hergestellt in unserem preisgekrönten Standort in Großbritannien

Du kannst darauf vertrauen, dass das Wohlbefinden deines Kindes in guten Händen ist. Dieser Schnuller wurde in unserem preisgekrönten Standort in Großbritannien hergestellt.*

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.4

von 5

37

Bewertungen

88%

empfehlen dieses Produkt.

3

03/08/2019

Deutschland

Deutschland

Avent Schnuller

Wir, und auch alle unsere Freunde, nutzen die Avent Schnuller in allen Größen für unsere Kinder. Sie sind aus dem Alltag nicht wegzudenken und wir sind sehr zufrieden. Allerdings muss man sagen, dass wir ziemlich enttäuscht sind von dem Design. Andere Firmen haben gerade deutlich süßere Motive. Vor allem bei den Größen ab 8 Monaten ist fast nichts schönes bei den Freeflow Schnullern dabei.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF186/24 Freeflow Schnuller verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF186/24 Freeflow Schnuller verfasst

19/12/2016

United Kingdom

United Kingdom

fun design

still use for my daughter at night and we both really like the designs.

Diese Bewertung wurde für SCF186/23 Freeflow soothers verfasst

Diese Bewertung wurde für SCF186/23 Freeflow soothers verfasst

16/12/2016

United Kingdom

United Kingdom

Daughter still likes for sleeping

My daughrter still finds these very comfortable and helps her sleep

Diese Bewertung wurde für SCF186/23 Freeflow soothers verfasst

Diese Bewertung wurde für SCF186/23 Freeflow soothers verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration
Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. Die weltweit führende Schnullermarke

  2. Dieser Schnuller sollte nicht als Beißring verwendet werden. Widerstandsfähig gegen gelegentliches Beißen.

  3. Aus hygienischen Gründen sollten die Schnuller alle vier Wochen ausgetauscht werden.

  4. Unser Sortiment unterstützt Mütter und Babys in jeder Entwicklungsphase.

  5. Hersteller des Jahres 2014